Remezón en Canal 13: Confirman la salida de conocido rostro tras 21 años

En octubre pasado se dio a conocer que Polo Ramírez dejaba la conducción del noticiero Tele13 AM. Para que se trabajara en su participación en nuevos proyectos para la versión online del espacio de noticias.

Y a más de dos meses de esta situación, es que hace tan solo unos minutos, desde Canal 13 confirmaron que el profesional ya no seguirá en la estación. A través de un comunicado dieron esta decisión y le desearon lo mejor.

«Se agradece el gran y comprometido trabajo que el periodista desempeñó por 21 años en nuestro medio de comunicación, en donde ocupó variados roles, primero detrás de pantalla como ejecutivo y luego como conductor en diversos programas», comenzaron señalando.

Junto con esto, recordaron algunos de los programas por los que pasó Polo Ramírez. Además de desearle «el mayor de los éxitos en los desafíos profesionales y personales que emprenda en el futuro».

La despedida de Polo Ramírez de Canal 13

Hay que recordar que el comunicador tuvo la oportunidad de despedirse en vivo de la gente, al terminar su última edición de noticiero matutino. «Hace un par de días fui informado que este iba a ser mi último capítulo de Tele13 AM. Junto a ustedes han sido 14 años en que he tenido el privilegio de acompañarlos cada mañana, el privilegio de trabajar con un pequeño gran equipo».

Siguiendo por esta línea, Polo Ramírez indicó que «quiero agradecer a cada uno de ellos, porque han sido años en que he crecido y años realmente maravillosos. Le quiero agradecer especialmente a Natalia, por toda su compañía. Lo que he conocido de ella no es solamente una tremenda profesional, sino que he ganado una amiga».

«Muchas gracias por todo. Sobre todo a ustedes, quienes nos ven cada mañana. Les tengo un agradecimiento gigantesco y espero que nos reencontremos muy pronto», cerró.