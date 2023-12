¿Pedro Pascal en Chile? Redes sociales estallan ante su posible llegada al país

Este martes las redes sociales, y en especial X (Twitter), estallaron de emoción ante la posible visita de Pedro Pascal a Chile. El actor chileno, reconocido mundialmente por sus papeles en «The Last of Us» para HBO y «Mandalorian» en Disney+, fue visto en el Aeropuerto de Santiago, donde se sacó una foto con un afortunado fan.

La foto de Bryan Otárola, quien subió la historia junto al intérprete en su Instagram privado, rápidamente se hizo viral.

Pedro Pascal with a fan at the airport in Chile pic.twitter.com/7to5B1hsqv

— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) December 19, 2023