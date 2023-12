Lucas Crespo cuenta la firme de por qué no fue a la final de Gran Hermano Chile

El pasado domingo 3 de diciembre se vivió la final de Gran Hermano Chile, donde Cony Capelli se alzó como ganadora de la primera temporada. Es en este contexto que casi todos los ex participantes estuvieron presentes en la gala del reality.

Pero también hubo algunas excepciones, como el caso de Sebastián Ramírez, Maite Phillips, Ignacia Michelson y Lucas Crespo, quienes por diferentes motivos, decidieron restarse del esperado evento, lo que llamó la atención del público.

Especialmente en el caso del joven de 23 años, pues luego de sus eliminaciones de Gran Hermano Chile, se le vio en varias oportunidades participando en el espiando la casa durante los viernes, además de ir a recibir a algunos de sus compañeros eliminados al estudio.

Por lo mismo que, durante su participación en el react de Claudio Michaux, la noche de este martes, contó los verdaderos motivos de por qué se tuvo que bajar de la final a tan solo horas de su realización.

Lucas Crespo y revela por qué faltó a la final de Gran Hermano Chile

En un principio, Lucas Crespo se sinceró al asegurar que «no quería ir a la final, con todo respeto, pero estoy con contrato, jajajá«, además de señalar que «me daba lata volver, estar ahí, duraba tres horas».

«Yo creía que era obligación por contrato, y me compré un traje elegante, para tirar pinta, porque estuve todo el programa con buzo, pensé: ‘Aquí la rompo, me habla Armani después’. Entonces me compré un traje, gasté no sé cuánta plata, y me saqué la conch… surfeando, o sea es mucho decir, con la tabla en el mar, y no pude venir», continuó.

Frente a esto, afirmó que «quedé con el traje colgado».

Por último, Lucas Crespo aseguró que ahora está retomando su vida antes del encierro. «Yo como que me alejé, salí e intenté abstraerme de todo, no sigo páginas de Gran Hermano, no veo ningún capítulo mío, ahora me da vergüenza verme, pero apenas salí fue volver a la normalidad de antes».

«Fui a un evento, pero la hueá se volvió mediática, no sé hacer eventos tampoco, y quise hacer mi vida normal, anterior, y así estoy, volviendo a ello», cerró.