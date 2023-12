¡Impacto en Canal 13!: Polo Ramírez dice adiós a la señal tras más de 20 años en la casa televisiva

Sorpresa en el mundo de la televisión causó el reciente adiós a Polo Ramírez por parte de Canal 13, algo que, según las propias palabras del periodista, lo tomó totalmente por sorpresa.

El hecho se comunicó recientemente, dejando en claro que fue una decisión que se tomó, a la espera que terminara el respectivo contrato entre el periodista y el canal nacional.

Un despido que llegó por sorpresa

A pesar de que ya se habían dado algunas situaciones entre Polo Ramírez y Canal 13, como fue su sorpresiva salida de Teletrece AM, ahora el hecho llegó a ser mucho más impactante.

Es que, según explicó el propio Polo Ramírez, el despido llegó por sorpresa y sin un aviso previo, tal y como dejó caer en una reciente entrevista que dio para LUN.

«No me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya lo habían dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí», expresó el comunicador.

Posteriormente, añadió: «Yo también hubiera querido otras formas, pero no sé. La verdad es que se dio así y ya no le doy más vueltas. Di vuelta la página y estoy pensando en el futuro”.

Sin embargo, a pesar de su sorpresiva cesantía por parte del canal, Polo Ramírez agregó que se encuentra reralizando distintos proyectos personales.

«Estoy empezando a desarrollar, junto a otras personas, distintos proyectos, no dependiendo de algún medio. Estoy dedicado a construir proyectos más personales”, dejó caer el periodista.

Además, agregó que se encuentra buscando espacios en los que se sienta más valorado que antes.

«Puede ser Youtube, TikTok, Instagram, puede ser en Twitch, puede ser cualquier plataforma. El contenido hoy se desarrolla en plataformas multimedia y la gente consume contenido en distintas plataformas, uno tiene que estar donde está la audiencia”, expresó.

Finalmente, el periodista concluyó dejando caer su deseo de tener un programa centrado en las conversaciones, ya sea tipo podcast o en YouTube.