El Chacotero Sentimental presenta: «Mi ex me engañó con un amigo y me enamoré de otra» Este auditor llamó a El Chacotero Sentimental para contarle al Rumpy que después de estar 26 años casado, se separó de su esposa, porque la vio con un amigo de él, en plena. Sin embargo, jamás pensó que volvería a enamorarse, pero la comadre no puede ser feliz.