«Se habría ido a la casa de sus padres»: Aseguran que Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara pasan por crisis matrimonial

En los últimos días, Fernando Solabarrieta estuvo en el centro de la polémica, esto luego de que el periodista lanzara duros comentarios en contra de Isidora Jiménez, al quedar fuera de competencia en Santiago 2023 y sin darse cuenta de que se había quedado con el «micrófono abierto».

Pero ahora, el comentarista deportivo vuelve a la palestra, esto a partir de que en ‘Que te lo digo’, Sergio Rojas afirmara que llevaría cerca de dos meses viviendo en el departamento de sus padres y alejado de Ivette Vergara.

Hay que mencionar que todo comenzó unos días atrás, cuando Cecilia Gutiérrez lanzó el dato como rumor, señalando que Fernando Solabarrieta se encontraba ahí desde antes que comenzaran los Juegos Panamericanos.

«Yo llegué a pensar que a lo mejor él tiene un departamento que ocupa de vez en cuando, no sé (…) Hay varias personas que prefieren trabajar solas», indicó la periodista de farándula en aquel momento.

¿Qué pasa entre Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara?

Es en este contexto que, Sergio Rojas agregó más información, señalando que «Esto es distinto a las peleas que siempre han tenido, que se enojan, que me voy y no se van, como pasa en todas las parejas. Acá Fernando tomó sus cosas por una pelea puntual, me dicen sus cercanos que no quisieron contar en detalle porque son cosas íntimas y muy de familia, pero fue una pelea puntual».

«Fernando habría tomado las maletas y se habría ido a la casa de sus padres. No se hablaban en un principio, pero ahora hay un trato cordial el último mes, todos los días hablan. Es muy probable que vuelvan a vivir juntos», continuó el panelista de Me Late.

Por último, Sergio Rojas mencionó que «Fernando me dijo que ellos nunca han estado separados (como se había especulado durante su rehabilitación)… que sí han tenido peleas ―muchas― pero las típicas de pareja».