¡Escándalo farandulero! Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas pierden demanda de Iván Núñez

Durante las últimas horas se dio a conocer el resultado de la demanda por injurias graves de Iván Núñez en contra de Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas, los que terminaron perdiendo.

Es en este contexto que los periodistas de farándula deberán esperar hasta el próximo lunes 14 de agosto para conocer cuál es la sentencia y resolución final del conflicto que comenzó con una querella del animador de televisión durante el año 2021.

Junto con esto, se debe recordar que la denuncia del lector de noticia, ocurrió en el marco de un programa de Instagram llamado ‘Primer Plano del Pueblo’, que ocurrió el 2020.

Pues en el espacio de espectáculo desclasificaron varios detalles sobre la relación sentimental del periodista con su pareja de ese momento, Marlene de la Fuente. Mientras tanto, Cecilia Gutiérrez en su momento aseguró lo siguiente sobre la demanda:

«Yo no le tengo miedo a él ni a sus demandas. Me parece que es una forma de coartar la libertad de expresión, siendo el rostro ancla del canal público. Él pidió que todos los portales bajaran las noticias que se referían a él».

Iván Núñez gana la demanda en contra de los periodistas

Es frente a esto que, tras confirmarse el fallo a favor del periodista de TVN, su abogado Juan Pablo López, según consignó La Cuarta, señaló lo siguiente:

«Ellos intentaron acreditar que los hechos eran informativos y verdaderos. Pero en definitiva nosotros acreditamos que toda la información entregada en esos programas eran totalmente falsos, a través de resoluciones judiciales y testigos que declararon al respecto».

Hay que señalar que, en el reportaje, al comunicador se le acusó de ser deudor de pensión de alimentos.

Por último, según consigna Radio Pudahuel, Cecilia Gutiérrez indicó que no se mostró conforme con el fallo. «La condena es decepcionante y desgastante, porque cuando uno se defiende en tribunales espera mejores resultados. Hubo una resolución que lamentablemente no es favorable (para mí). Pero no puedo decir nada, hasta por lo menos la próxima semana».