Confirman a polémica farandulera que llega a Tierra Brava: «¡Estoy despechada!»

Tierra Brava no para de confirmar nuevos participantes que prometen dejar la grande dentro de la casa-hacienda. Y hace tan solo unos minutos se dio a conocer a que entrará al reality una de las famosillas más polémicas del último tiempo.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Daniela Aránguiz, quien tras estar en el centro de la polémica por su controversial quiebre con Jorge Valdivia, que incluso involucró a Maite Orsini y que de vez en cuando sigue dando nuevas papitas.

Pero en el último tiempo, la chiquilla ha generado noticia por su romance con el argentino Luis Mateucci, chico reality que integra el grupo de figuras que están encerradas en la casa-hacienda de Tierra Brava. Además, participa en Zona de estrellas, donde ha comentado todo lo que sucede en la farándula nacional y en la televisión.

¿Qué espera Daniela Aránguiz de su paso por Tierra Brava?

Consultada por qué aceptó ingresar al exitoso reality show de Canal 13, Daniela Aránguiz confiesa que «es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!».

La influencer hace alusión al romance que vive al interior del espacio de telerrealidad Luis Mateucci con Alexandra Méndez, La Chama. Si bien Daniela y Luis terminaron antes de que partiera el programa y se dieron libertad de hacer cosas, la ex Mekano declara que «nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer… y ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara».

A lo anterior, agrega que «me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme», destacando que está segura que cuando ella arribe a Tierra Brava, él se alejará de La Chama y querrá volver a estar con ella: «Yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente».