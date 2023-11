Lollapalooza Chile 2024: Este es el cartel por día de la nueva edición del festival

Al mediodía de este martes 21 de noviembre, se dio a conocer el lineup diario del Lollapalooza Chile 2024, a tan solo unos días de que se dieran a conocer a todos los artistas que se presentarán el próximo 15, 16 y 17 de marzo, además de activar la venta por día del famoso festival.

El primer día de festival, está encabezado por la estrella de la música urbana Feid, además de Limp Bizkit. Junto con ellos también se presentarán Hozier, Thirty Seconds To Mars, Meduza y Zhu representantes de la música electrónica. Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard; también el pop-punk de Pierce The Veil, entre otros.

El sábado 16, se lucirán en Lollapalooza Chile 2024 los íconos del pop-punk, Blink-182, quienes debieron cancelar su show del 2023, seguidos por Arcade Fire. También presentándose con ellos The Offspring, Chencho Corleone, Diplo, Blaze y Dom Dolla y Jaden.

Mientras que cerrando el domingo 17 lidera la jornada Sza junto a Sam Smith Los siempre aplaudidos y dueños de poderosos directos Jungle y Phoenix, Above & Beyond, Grupo Frontera, Timmy Trumpet y Omar Apollo.

A continuación, les contamos cuál es el lineup completo por día de Lollapalooza Chile 2024, para que se vayan programando con los días que quieren disfrutar si o si de este manso festival que promete con todo

¿Cuándo es la venta de entradas por día de Lollapalooza Chile 2024?

Por otro lado, les contamos que los sponsors oficiales del evento, dispondrán de un stock de descuentos de un 20%. Para hacer efectivo el descuento de Costanera Center, que permite comprar máximo cuatro entradas, se debe ingresar a su APP Mi Mall, descargar el código e ingresarlo en Ticketmaster al momento de realizar la compra. Los clientes Banco de Chile, además del descuento podrán pagar en 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, o pagando hasta un 25% del total con dólares premio.