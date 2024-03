¡Lollapalooza Chile entrega los horarios oficiales para el 15, 16 y 17 de marzo!

Lollapalooza Chile 2024 está más cerca que nunca. Por esto, la organización decidió reverlar cuáles serán los distintos horarios que tendremos de cara al 15, 16 y 17 de marzo.

Además, dejaron caer que un reconocido grupo nacional se sumará a la parrilla de artistas. Todo esto, te lo contamos en la siguiente nota con más detalle.

Viernes 15 de marzo

Para la primera jornada, Feid será el cabeza de cartel de Lollapalooza Chile. Mismo que se presentará a las 20:45 en el escenario Costanera Center, durante esa fecha también estarán Thirty Second to Mars, Jessie Reyez y más.

Durante el mismo día, también estarán Limp Bizkit en el escenario Banco de Chile a las 19.45 hrs., donde desfilarán desde las 12:30 horas nombres como Machuca, Gale, Dayglow y Hozier.

Pero eso no es todo, pues los cierres de jornada de los días viernes y sábado tendrán un toque especial. Esto porque Meduza y Chencho Corleone, se encargarán de mantener la fiesta luego de los espectaculares shows de los cabeza de cartel.

Para cerrar el Alternative Stage estarán: King Gizzard & the Lizard Wizard, El Mató a un Policía Motorizado, Pierce The Veil, entre otros. En Perry’s Stage, Zhu estará cargo del cierre del escenario, antes Dombresky, Overmono, Akriila, entre otros. El festival también tendrá a Los Pericos, Diamante Eléctrico y Ximena Sariñana en el escenario Lotus. Para la familia en Kidzapalooza TIKITIKLIP, Los Pulentos, Guaypes Club y más.

Sábado 16 de marzo

La segunda jornada contará con la esperada llegada de Blink-182, quienes tendrán lugar a las 21 hrs. Todo esto en el escenario Costanera Center, donde antes subirán, desde las 13:15 horas, Tronic, Fletcher y The Offspring a las 18.30 hrs.

Sumado a lo anterior, Arcade Fire llegará a las 19:30 horas en el escenario Banco de Chile, el mismo espacio que tendrá a Fran Valenzuela, Monsieur Periné y Verito Aspirilla.

La jornada también contará con The Blaze, Movimiento Original, Cami y José Madero en el escenario Lotus; Mombasa y De Tu Cuna A Tu Tumba en el Kidzapalooza y Francisco Victoria y Andrés Nusser en Lotus, entre otros.

Para cerrar, Diplo estará en el Perry’s Stage a las 21.45 hrs. Espacio en donde se culminará una jornada llena de música junto a Dom Dolla, MK y Sky Rompiendo.

Aunque el final del segundo día, estará a cargo de la ganadora del Grammy SZA, quién subirá al Costanera Center a las 21:45 horas, para cerrar a las 23:000. Además, en la tarde estarán Phoenix, Jere Klein, Denise Rosenthal y Los Mesoneros animando la tarde en el mismo escenario.

En paralelo hará lo mismo The Driver Era en el Alternative Stage y Above & Beyond en el Perry’s Stage.

Cabe destacar que por razones de salud, Catupecu Machu no se presentará en Lollapalooza Chile 2024. Aunque en su reemplazo, estará la banda nacional Glup!, quienes estarán en el escenario Costanera Center el sábado 16 de marzo.

Domingo 17 de marzo

La última jornada estará a cargo del espectacular pop de Sam Smith, el último en subir al escenario Banco de Chile, a las 20.15 hrs. Misma jornada que también tendrá el regreso de Jungle, además de Grupo Frontera.

Omar Apollo y Nothing But Thieves dirán presente para el cierre en el escenario Alternative, Tiimmy Trumpet y Loud Luxury en el Perry’s Stage y Congreso, Yami Safdie en Lotus, todo sumado al excepcional cartel que este 2024 presenta Lollapalooza Chile.