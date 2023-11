¡De impacto! Filtran que polémica participante de Tierra Brava renunció al reality

Lo que más ha llamado la atención de Tierra Brava, es el gran desfase con el que cuenta en sus emisiones, siendo de más de dos semanas. Por lo mismo que las filtraciones del espacio están a la orden del día, especialmente con relación a las salidas de los participantes.

Es en este contexto que durante el fin de semana, se reveló que una de las participantes más polémicas del reality y que todavía no se ve en pantalla, presentó su renuncia a tan solo tres semanas de haber ingresado.

De acuerdo a lo consignado por el portal Infama, se trata de ni más ni menos que de Daniela Aránguiz, quien se convirtió en una de las últimas confirmadas en ingresar a Tierra Brava por parte de Canal 13.

«Se retira (…) Daniela Aránguiz abandona Tierra Brava. Ya vendría viajando a Chile, en tiempo real. Tres semanas fue la participación de Daniela Aránguiz en Tierra Brava», señalaron desde el medio antes nombrado.

Eso si, hay que indicar que desde Canal 13 todavía no confirman la información entregada por Infama, quienes, hasta el momento, no se han equivocado con las filtraciones del reality.

La llegada de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Hay que recordar que solo unas semanas atrás, se anunció con bombos y platillos que Daniela Aránguiz estaba lista para sumarse a Tierra Brava, donde se reuniría con su ex amorcito, Luis Mateucci.

«Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban», confesó en su momento la nueva participante.

Además, contó por qué finalmente cedió y decidió ingresar al programa de Canal 13, confesando el motivo tiene relación con Luis Mateucci, con quien estuvo saliendo por unos meses.

«De hecho, al principio me llamaron de ‘Tierra Brava’ y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!», aseguró.