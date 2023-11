Conocido humorista regresa a Chile en El Purgatorio: «No está el ambiente para hacer humor político»

A principios del 2021, Palta Meléndez se fue de nuestro país junto a su mujer, tras 25 años de relación. Luego de que ella le pidiera volver a su natal España.

Pero ahora, el comediante está de vuelta en Chile y es el próximo invitado de El Purgatorio. Donde se enfrentará ni más ni menos que a su colega Ricardo Meruane, por llevarse el gran premio y ganarse el paraíso.

Sobre su reaparición en nuestro país, Palta Meléndez afirma que «esto es extraordinario. He estado viendo el programa por internet y es muy entretenido, así que estoy feliz de volver a Chile y hacerlo en un proyecto como El Purgatorio, para que la gente me pueda ver y se vuelva a acordar de mí».

«Estoy hiper feliz de regresar a Chile, a mi tierra, de hablar como chileno, de sentirme en casa y de volver a los escenarios, que es lo que más quiero, porque en España no ha sido fácil hacer humor y solo he podido realizar shows para las colonias chilenas de allá» continuó.

A lo anterior, agrega que «ha sido demasiado grato todo lo que he vivido esta semana, porque me he vuelto a sentir famoso. Allá en España soy NN y ya en el aeropuerto ahora me tomé fotos con una buena cantidad de chilenos que habían… hace tiempo no me pasaba eso y me gustó mucho».

El regreso de Palta Meléndez al humor en El Purgatorio

El Purgatorio marca el regreso de Palta Meléndez. Quien pretende estar en el país hasta el verano y empezar a presentar un nuevo espectáculo al que tiene pensado llamar ‘Fonosapiens’. Sobre lo que cuenta que «mi plan es agendar el 2024 con shows, y voy a estar yendo y viniendo entre Chile y España».

En este retorno a la escena local, también se abre a la opción de volver al Festival de Viña, en donde ya ha estado en cinco ocasiones. «En los cinco festivales me fue bien y hoy volvería feliz, me gustaría mucho volver al Festival de Viña, la rompería… ‘Fonosapiens’ es un espectáculo para Viña, pero tengo que rodarlo primero».

Palta Meléndez ganó reconocimiento gracias a su humor político y caracterizar a figuras como Salvador Allende y Augusto Pinochet, actualmente dice querer dejar atrás aquello. «Hoy no está el ambiente para hacer humor político, por la polarización y el fanatismo. He visto que Chile se ha polarizado mucho y el humor político es un género que ya no me entusiasma. Hoy día yo soy extremista, soy de extremo centro, ese es mi ideal, porque me aburrí de la izquierda o de la derecha. El péndulo tiene que estar al medio, sacar lo mejor de la izquierda, sacar lo mejor de la derecha, sentarnos a negociar y ponernos todos de acuerdo».

«Hoy día, si tú dices algo te acusan de facho o de comunista, por lo que, al hacer humor político, te echas enemigos encima y todo se lo toman a la personal» cerró.