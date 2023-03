¿Se va?: Daniela Aránguiz aclara supuesta salida de Zona de Estrellas

¡Alzo la voz! Daniela Aránguiz puso fin a su silencio y se refirió a la información que anduvo dando vuelta por varios espacios de farándula en estos últimos días. Pues, la mujer en medio de una nueva edición del programa Zona de Estrellas, no dudó en abordar el cahuín que salió desde el espacio de TV+, «Sígueme y te Sigo».

En este sentido, la influencer no se guardó nada y desmintió totalmente los dichos emitidos desde el programa ya mencionado.

Para entrar encontexto, en Sígueme y te Sigo revelaron que: «Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia estarían hablando con sus empleadores, para terminar de trabajar en los medios de comunicación el 31 de marzo».

La respuesta de Daniela Aránguiz ante los rumores sobre ella y Jorge Valdivia

«No me voy a ir del programa, es totalmente falso. No sé de dónde saca esas cosas. Llámame cuando tengas una duda», declaró Daniela Aránguiz, apuntando al animador del programa quien entregó la desconocida información.

Incluso, la ex chica Mekano aprovechó de informar que se sumará a un nuevo espacio, además de sus labores en Zona de Estrellas.

«El día 15 de abril me integro a Las Indomables con Raquel Argandoña y Patricia Maldonado», desclasificó.

Paty Maldonado y sus planes con la ex Mekano

En este sentido, Paty Maldonado habló sobre lo que la motivó a invitar a la ex Mekano al espacio. «Yo lamento profundamente por lo que están pasando. Por lo tanto, yo dije ‘este es el momento que la Daniela se ría ella, que se aprenda a reírse de este dolor’. Porque eso yo lo he vivido, he vivido momentos graves en mi vida, de pena, que se vaya un ser querido, y tener que estar arriba del escenario riendo, eso se aprende. Está es la oportunidad y estoy muy contenta».

Siguiendo en esa línea, añadió: «Me parece que Daniela está en un momento preciso para desahogarse».

Con respecto a como lo hizo para convencer a Daniela Aránguiz a formar parte de su proyecto, la opinóloga aseguró que «la chiquilla no es tonta, yo trabajo con gente inteligente (…) he tenido mucha suerte en esta pequeña compañía que yo tengo, que trabaje gente muy buena, muy leal».