Helhue Sukni revela desconocidos detalles de su relación con Ina, la «narcoreina» asesinada en Padre Hurtado

La noticia que ha marcado la agenda policial durante los últimos días es el brutal asesinato de Sabrina ‘Ina’ Durán, influencer y narcotraficante, más conocida como la «narcoreina», con los detalles de su vida cobrando más relevancia.

Es en este contexto que, Helhue Sukni conversó con Meganoticias, entregando detalles del vínculo que tuvo con la joven de 24 años, que murió acribillada en plena calle, en lo que sería un «ajuste de cuentas».

¿Qué dijo Helhue Sukni sobre la narcoreina?

De acuerdo a lo rescatado por Radio Pudahuel, la reconocida profesional se refirió a sus encuentros con la joven asesinada.

«La Sabrina cae presa porque va en auto con la pareja que tenía en aquella época. Era chiquitita, y la pareja que manejaba el auto se da a la fuga y los señores de la PDI le hicieron la encerrona, se bajan y le pegan los balazos al chiquillo. La Sabrina cae presa y yo le tomo el control de detención», dijo Helhue Sukni para comenzar.

Además, la polémica abogada también se refirió al momento en el que le entregó una compleja noticia a Sabrina Durán.

«Así conozco a Sabrina y soy yo la que le tengo que ir a dar la noticia, sobre la muerte de su pololo, y la mocosa se me tira al suelo y se me pone a llorar. La magistrada la deja en prisión preventiva. Tienen que haber pasado dos semanas y yo la saco en libertad», continuó diciendo la abogada. Junto con lo anterior, Helhue Sukni dijo: «esa fue la primera causa que tuvo la Sabrina, que en paz descanse», añadió.

De igual manera, el conocido rostro también entregó detalles inéditos de su escaso vínculo con la influencer, mediante las causas de la joven narcotraficante fallecida.

«En esa causa yo asumí la representación de Sabrina, quien fue formalizada por tráfico. Le encuentran muy poca cantidad, y ahí cae presa y pasa a la cárcel de mujeres. En este intertanto, que yo no iba a la cárcel porque estábamos en postpandemia, apareció un abogado, quien le pintó la película de maravilla y él hace el abreviado», reveló la abogada, quien además complementó sus palabras con lo siguiente: «cuando yo la tenía, tenía medida de protección porque la querían matar, pero era por envidia. Yo no tuve ninguna vinculación más allá, no iba a su casa. Solamente me relacionaba con las hermana y con ella cuando estaba presa», concluyó Helhue Sukni.