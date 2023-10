¡De impacto! Se filtra quién es el cuarto eliminado de Tierra Brava

No cabe duda que Tierra Brava ha estado marcado por las filtraciones diarias que vive, esto debido a las dos semanas de desfase que tiene la transmisión, lo que hace más fácil el conocer todos los detalles de lo que ocurre.

Es en este contexto que, la información que más se ha viralizado cada semana son los eliminados del reality, los que se conocen con varios días de anticipación y que hasta el momento no han tenido ningún error.

Y cómo era de esperar, tiempo atrás se dio a conocer cuál es el participante de Tierra Brava que abandona la casa-hacienda, luego de la eliminación de Simón de la Costa. Resultando ser uno de los más queridos por el público.

Resulta que tras el regreso al triunfo por parte del equipo verde, la prueba de eliminación será ni más ni menos que entre Valentina ‘La Guarén’ Torres Y el transformista Botota Fox. Con este último terminando eliminado del encierro.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, dentro de Tierra Brava, este no era el resultado que se esperaban. «Están todos tristes en el equipo. Nadie quería que se fuera la Botota y no quieren a la Guarén porque es más fome. No genera contenido y todos quieren que se vaya».

Sorpresa en la eliminación de Tierra Brava

Pero a diferencia de las otras eliminaciones, en este caso se viviría una salida doble, ya que al momento de conocerse la derrota de Botota Fox, otra de las participantes del reality presentó su renuncia.

Estamos hablando de Eva Gómez, quien ya había intentado renunciar en una oportunidad anterior, pero que ahora ratificó su salida, abandonando el programa junto al transformista.

Por último, es importante mencionar que junto con esta filtración, también se conoce quiénes son el quinto, sexto y séptimo eliminados de Tierra Brava, los que se verán dentro de las próximas tres semanas.