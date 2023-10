Esta es la famosa chica reality que llegaría a Tierra Brava

No cabe duda que Tierra Brava y Gran Hermano Chile siguen peleando mano a mano en la guerra de los reality, por lo que cada uno se está jugando todas sus fichas para atraer al público y llevarse el rating del horario prime.

Es en este contexto que el reality de Canal 13, está apostando por sumar a famosillos chilenos, siendo algunos de los que entrarán en estos días ni más ni menos que Arturo Longton, Angélica Sepúlveda y Nicolás Solabarrieta, hijo de Fernando Solabarrieta.

Pero la cosa no se quedaría ahí, ya que desde Tierra Brava siguen negociando con figuras del espectáculo, pues de acuerdo a lo consignado por La Hora, habrían visto paseando por los pasillos de la estación privada, ni más ni menos que a Fran Undurraga.

Según el citado medio, la modelo estaría en conversaciones con Canal 13 para sumarse al reality, aunque todavía está viendo si llegan a un acuerdo para su ingreso.

Hay que recordar que Fran Undurraga tiene experiencia en los reality show, pues en 2017 participó de ‘Doble Tentación’, donde incluso formó un polémico romance con Sebastián Ramírez. Mientras que en 2019, estuvo en ‘Resistiré’, programa en el que comenzó una relación con el mexicano Clovis Nienvow.

Actualmente, la chiquilla está alejada de la televisión y enfocada en sus redes sociales, además de su cuenta en Unlok, donde sube contenido subido de tono, por el que se debe pagar para acceder.

El presente de Fran Undurraga

Se debe mencionar que este año no partió de la mejor forma para Fran Undurraga, ya que vivió la muerte de su padre, mientras se encontraba en el extranjero, realizándose una compleja operación a la nariz, tras sufrir complicaciones por un arreglín anterior.

«Estoy mal, como nunca había estado en mi vida. Es una sensación tremenda de vacío. A veces tengo días buenos y otros no tan buenos. A veces no me quiero levantar de la cama. Es complicado porque la vida me pegó donde más me dolía, que fue la muerte de mi papá. Era el ser que más amaba en este mundo. Era papá, mamá, amigo, consejero, protector, todo. Su muerte fue heavy», es parte de lo que señaló en esa ocasión.