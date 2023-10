¡De impacto! Filtran a la quinta participante eliminada de Tierra Brava

No cabe duda que lo que más ha destacado de Tierra Brava desde su estreno son las filtraciones sobre lo que ocurrirá en los próximos capítulos. Hay que recordar que el programa tiene un desfase de cerca de dos semanas, por lo que ya se saben varios detalles de lo que se viene.

Es más, durante el fin de semana se dio a conocer quién será el nuevo eliminado del reality, mientras que unos días atrás se reveló a la cuarta eliminada. Pero la cosa no se queda ahí, ya que ahora se sabe quién será la quinta persona en abandonar la casa-hacienda.

Las filtraciones en Tierra Brava

En primer lugar, hay que recordar que esta semana nuevamente el equipo rojo logró ganar la competencia liderados por Luis Mateucci y Junior Playboy. En tanto, el capitán del verde, Fabio, tomó la decisión de nominar a Jhonatan Mujica.

Además, luego se sumaron Fabio y Simón de la Costa. De hecho, en la competencia que se mostró ayer se pudo ver como el modelo se quedó con la competencia de salvación.

En este sentido, en la jornada de eliminación, será el influencer y cercano a Pamela Díaz, Simón de la Costa tendrá que dejar el reality tras perder la prueba de eliminación en contra de Jhonatan.

Sin embargo, los adelantos no paran y luego de la salida de Simón de la Costa, la próxima semana será el equipo verde, quienes finalmente lograrán cortar la racha del equipo rojo. De esta forma, a la prueba por la eliminación, entrarán Valentina Torres ‘La Guarén’ y el transformista Botota Fox.

Luego de esto, en la prueba definitiva, según consignó Publimetro, será el ex MasterChef quien perderá la prueba. Incluso, desde el citado medio comentaron lo siguiente sobre la salida de La Botota Fox, el cuarto eliminado: «Están todos tristes en el equipo. Nadie quería que se fuera la Botota y no quieren a la Guarén porque es más fome. No genera contenido y todos quieren que se vaya».

¿Quién es la quinta eliminada?

Es de esta forma que, recientemente, se adelantó y confirmó quién será el quinto eliminado durante la sexta semana de competencia. En esta línea, durante esta nueva semana y tras la eliminación de Simón de la Costa, luego Botota Fox, el equipo rojo sufrirá una dura derrota de parte del equipo verde.

Por último, fue el periodista Hugo Valencia quien compartió una foto con ya la quinta eliminada del espacio, Camila Arismendi, la imitadora de ‘Cecilia, La Incomparable’.