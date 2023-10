Daniela Aránguiz hace pebre participación de Luis Mateucci en Tierra Brava: «Ha mentido mucho ahí»

Previo a su ingreso a Tierra Brava, Luis Mateucci aseguró que estaba más que enganchado de Daniela Aránguiz y que quería retomar su relación al salir. Pero en el encierro, comenzó a coquetear de lo lindo con Alexandra Méndez, más conocida como La Chama, dejando en el olvido a su amorcito.

Es en este contexto que, la ex Mekano, apareció en el react del canal de Pamela Díaz, donde se refirió a cómo ve el comportamiento del modelo. «Ha mentido mucho ahí. Me gustaría entrar a mí a pedirle explicaciones. Le haría la misma pregunta que le hizo la Pame. Le diría ‘ahora estoy yo aquí, responde, ya que respondiste que no sabías, ahora responde, a ver qué haces’».

«Luis ha mentido en varias ocasiones. ‘No, a mí nunca me ha gustado ponerle nombre a la relación’. Mentira, me pidió pololeo todas estas veces, lo tengo hasta grabado», continuó Daniela Aránguiz en el espacio de YouTube.

Daniela Aránguiz se lanza contra Luis Mateucci

Y la cosa no se quedó ahí, pues la panelista de Zona de Estrellas mostró un video en el que Luis Mateucci le pide si acaso quiere ser su novia. Momento en el que le preguntaron si entraría a Tierra Brava, afirmando que «es cosa de querer».

Por otro lado, Daniela Aránguiz se refirió a las actitudes del argentino dentro del reality. «Yo veo a Luis muy cambiado (…) Afuera es súper simpático, entretenido, ahora lo veo haciendo mucha estrategia, muy cahuinero. Yo no sé si le hizo mal el grupo en el que está o se involucró en eso. Siento que se alejó de la gente que tenía que acercarse, quizás si voy, haría eso».

«No me gusta que ande haciendo estrategias y después cambie las cosas cuando están ahí, yo creo que la estrategia tiene que llevarse al final, pase lo que pase en el camino», cerró.