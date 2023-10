Arturo Longton entró con todo a Tierra Brava: «A Mateucci lo encuentro un ególatra»

Este martes en la noche, se vivió el esperado ingreso de Arturo Longton a Tierra Brava, quien se suma a los 15 participantes que quedaron en competencia tras la eliminación de Simón de la Costa.

El polémico chico reality entró a la casa-hacienda con gran estilo, en un auto deportivo conducido por una llamativa y sensual modelo, lo que generó aún más expectativas en los integrantes del proyecto de encierro. Arturo fue recibido por todos los participantes y con muestras de cariño de parte de sus amigos, entre ellos Pamela Díaz, La Botota y Miguelito. Además, el ex panelista de ‘Gran hermano’ pasó a formar parte del equipo Verde.

La llegada de Arturo Longton a Tierra Brava

«La vida tiene sorpresas, se presentó esta oportunidad y lo pensé mucho porque no tengo el ímpetu de los realities anteriores… ya tengo 45 años, pero me gustan los desafíos y siento que mi hábitat es el encierro. Me siento más tranquilo y en paz», confiesa Arturo Longton, de cara a su nuevo desafío laboral en Tierra Brava.

Longton, quien debutó en el reality show de Canal 13 ‘La granja’ del año 2005, integrando luego otros proyectos de telerrealidad como ‘1810’ y ‘Mundos opuestos 2’, destacó por su personalidad compleja, extrovertida y confrontacional. Con relación a esto, Arturo declara que «sé con lo que me voy a encontrar, tengo el mismo carácter fuerte de siempre… quizás más conciliador».

Frente a sus compañeros de encierro, da a conocer ser muy amigo de Pamela Díaz, que Junior Playboy le cae bastante bien y que ya trabajó con Miguelito en un programa de cocina. Y confiesa que «a (Luis) Mateucci lo encuentro un ególatra y no tiene nada de galán, tiene buen físico, pero de cara es ahí no más… por lo que he visto de él en pantalla no me cae bien, aunque estos son sólo prejuicios porque no lo conozco y puedo estar equivocado».