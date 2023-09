«Siempre se arrepintió…» Filtran inéditos detalles de la relación entre Felipe Camiroaga y Angélica Castro

El pasado sábado 2 de septiembre se cumplieron 12 años del trágico accidente aéreo del casa 212, que terminó con la vida de 21 personas, entre las que se encontraba Felipe Camiroaga, luego de estrellarse, mientras se trasladaban hasta el Archipiélago Juan Fernández.

Contexto en el que Cecilia Gutiérrez dedicó un episodio especial de su podcast, donde contó varios detalles de la vida amorosa del animador. Junto con mostrar el testimonio de quien fue su pareja por 12 años, la publicista Lorena Álamos, a quien han llamado como la «verdadera viuda» del Halcón.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la periodista de farándula también habló en específico de la que se convirtió en el «verdadero gran amor de Felipe Camiroaga». Estamos hablando de ni más ni menos que de Angélica Castro.

Los detalles desconocidos del romance de Angélica Castro y Felipe Camiroaga

«Yo creo que siempre se arrepintió de no haberse portado a la altura con ella… fue una relación que duró seis años», comenzó señalando en su podcast ‘Bombastic’.

Incluso, agregó cómo fue su proceso de quiebre: «Ellos terminaron cuando ella pasó un periodo muy complicado de su vida personal. Fallecieron sus papás con muy poco tiempo de distancia uno del otro, y obviamente era un periodo complicado, triste, y Felipe no la acompañó todo lo que la debía haber acompañado».

«Él solía hacer eso. Huía de los problemas, huía de las penas. Él no se portó a la altura, no la apoyó lo que la tenía que apoyar y esa relación se termina. Ella decide irse a Estados Unidos a hacer su vida. Porque incluso terminó tan mal que decide empezar una nueva vida fuera de Chile. Ya no estaban sus papás además. Yo creo que ese fue siempre la gran piedra en el zapato de la vida amorosa de Felipe», sostuvo Cecilia Gutiérrez.

Finalmente, confirmó que fue el gran amor del Halcón: «Y él lo comentó muchas veces, que nunca estuvo a la altura de Angélica y que se arrepintió mucho de no haberlo estado, y de no haber formalizado con ella. Un amor más maduro también, porque tuvo muchos romances de adolescencia, pero yo siento que el de Angélica Castro es el más importante de su vida».