Adriana Barrientos arremete por ingreso de Pamela Díaz a Tierra Brava: «Se va a hundir en el fango»

La última semana, Canal 13 comenzó con todo la promoción de Tierra Brava, su nuevo reality show, confirmando a los primeros famosos en entrar el encierro. Siendo esto ni más ni menos que Eva Gómez, Junior Playboy y Pamela Díaz.

Y al parecer el regreso de la Fiera a este formato, no dejó muy contentos a todos, al menos así lo demostró Adriana Barrientos, quien no dudó en criticarla. Lo que comenzó, luego de que Hugo Valencia mencionara que es recordada por hacer bullying en estos espacios, lo que actualmente no sería bueno para su carrera.

«Es que yo creo que en el reality están convocando a la Pamela que ha dejado la escoba», señaló la panelista, agregando que buscan la polémica con su contratación. «Porque en el fondo, para tener a la Pamela buena onda, simpática y lúdica, como que es raro. En el reality la Pamela es una villana y el personaje de ella siempre va a ser de villana».

Adriana Barrientos y la llegada de Pamela Díaz a Tierra Brava

De acuerdo a la Leona, es difícil que Pamela Díaz no se convierta en la más polémica de Tierra Brava. «Es como pretender que la Cathy Barriga ingrese a un reality siendo ella villana, cuando ella jamás se va a prestar para eso. Entonces, el rol de la Pamela tiene que ser de villana, para eso le están pagando y para eso la contratan».

«Yo creo que siendo villana no llega tan lejos. Pero siendo la Pamela que es en el programa ‘Sin editar’, siendo la Pamela que estamos viendo ahora en televisión, ella podría llegar mucho más lejos y avanzar más allá en su carrera», continuó Adriana Barrientos.

Por último, la panelista de Zona de Estrellas afirmó que no podrá desmarcarse de su rol de villana. «Yo creo que se va a hundir en el fango de nuevo, mal, tal como lo ha hecho otras veces que ha estado en un reality».

«A mí me parece que el reality, para la Pamela en este caso, es pan para hoy, es hambre para mañana. Creo que Pamela podría haber tenido un camino donde iba a avanzar mucho más y mucho más lucrativo, por el camino en donde la llevó Jean Philippe Cretton» cerró.