Paul Vásquez adelanta su paso por El Purgatorio: «Me encantaría irme al cielo, porque el infierno ya lo conozco»

La noche de este jueves, se estrena un nuevo capítulo de El Purgatorio, el estelar animado por Nacho Gutiérrez tendrá en vivo y en directo en las pantallas de Canal 13 a dos grandes invitados: Checho Hirane y Paul Vásquez.

Por su parte, Sergio ‘Checho’ Hirane saltó a la fama en la década del 80 como humorista, pasando por muchos programas y hasta por el Festival de Viña del Mar, para luego reinventarse en los 90′ como animador de programas de entretención de Canal 13. Sin embargo, en los últimos 20 años ha primado su rol de comentarista político con un programa radial que lo volvió una figura muy controversial.

Mientras que, Paul Vásquez, más conocido como ‘El Flaco’, partió en los 90′ como parte de la exitosa dupla cómica Dinamita Show junto a Mauricio Medina, hasta que se separaron repetidas veces por los constantes problemas de Paul con las drogas y con la justicia. Tras perderlo todo, Vásquez se convirtió en comediante en solitario y logró rehabilitarse, pero no ha estado exento de polémicas en su carrera.

¿Qué esperan de su paso por El Purgatorio?

«A mí me gustaría saber, luego de ser tan exitoso en Viña y tan exitoso como comediante, cómo Paul Vásquez asume el fracaso en algún momento de su vida, cuando prácticamente no tenía pega. Y respecto a Checho Hirane, lamentando su muerte -porque a ‘El Purgatorio’ llegan una vez muertos-, a mí me llama la atención que no haya vuelto nunca más a Viña. ¿Le gustaría ir al Festival? ¿No tiene ganas o le tiene miedo al Monstruo?», menciona Nacho Gutiérrez sobre los invitados de hoy.

«Voy a contar de todo, no me voy a guardar nada. Y espero irme al paraíso, todos queremos eso, pero sé que tengo altas probabilidades de irme al infierno. Aunque no creo que sea tan malo, porque estoy seguro de que todos mis amigos están allá abajo, así que voy a poder compartir con ellos», comenta Checho Hirane sobre su participación en el programa.

«Mis expectativas en el programa son simplemente pasarlo muy bien. Y como todos, me encantaría irme al cielo, porque el infierno ya lo conozco», dice, por su parte, El Flaco.