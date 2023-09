Pamela Díaz sorprende con confesión de su vida amorosa: «Pensé que me había enamorado…»

Este domingo en la noche se estrena un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, el que tendrá como invitadas a dos famosas que además son dos grandes amigas en la vida real: Denise Rosenthal y Pamela Díaz.

Algunos de los temas de los que hablarán en el quincho estarán los inicios de Denise en la TV con la serie Amango, en 2007. «Cuando quedé en el casting dije ‘Ya, filo, de aquí nadie se va a acordar, va a ser una serie juvenil más’. Y generó un revuelo que jamás me imaginé», recordará, quien además rememorará con cariño el icónico spin-off de la serie con su personaje, titulado El blog de la Feña.

«Yo soy súper autocrítica y exigente conmigo misma, entonces me abrazo en esa época, era muy profesional. Yo grababa tres días seguidos sólo monólogos, unos párrafos heavy, todo el día sentada frente a una cámara. Tenía 17 años, entremedio iba al colegio», contará.

Pamela Díaz se confiesa sobre el amor de su vida

Por su parte, Pamela Díaz recordará su paso por Miss 17, en 1998, donde obtuvo el segundo lugar. «No me sirvió de nada ese concurso, porque no gané nada. Fue una lata, y ahí supe que los concursos están arreglados. Me cargan los concursos, participé en 10 y en los 10 salí segunda«, repasará la ex modelo, quien además profundizará sobre su vida amorosa haciendo un repaso por los que cree que fueron sus verdaderos amores.

«Una vidente, Latife, me dijo que yo iba a tener cuatro amores en mi vida. Ya he tenido tres amores. El primero es por supuesto Manuel (Neira), que es papá de mis hijos. El segundo fue (Rodrigo) Wainraihgt, porque después de esa relación estuve con él, vivimos juntos y bacán todo. El tercero fue Jeanphi (Cretton). Y te juro que yo pensé que me había enamorado del papá de la Pascuala (Fernando Téllez), pero no fue así, no me enamoré. Entonces me queda uno más para completar los cuatro», sostendrá la Fiera.

Por último, el capítulo contará con la presencia del comediante e imitador Stefan Kramer, quien se lucirá con una impresionante imitación. Caracterizado como el astro mexicano Luis Miguel, el comediante hará reír a los Socios y a las dos invitadas con una rutina donde adjudicará su delgadez a una técnica llamada «ayuno interminable».