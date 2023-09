María José Quintanilla da detalles de su complicado accidente: «Se me salió…»

Tiempo atrás, les contamos que María José Quintanilla sufrió un accidente que la tuvo por un buen tiempo alejada de las pantallas. Y finalmente, este fin de semana volvió a ‘De Paseo’, donde contó detalles de lo que le pasó.

«Ha vuelto al nido el ave descarriada, si he vuelto, en gloria… bueno, no en tanta gloria», comenzó bromeando la cantante en el programa de Mega y haciendo relación a la lesión por la que incluso pasó por el quirófano.

Siguiendo por esta línea, María José Quintanilla aprovechó de contarle al público qué pasó con el accidente que la dejó en reposo. «Yo pensé que había tenido una caída, como cualquiera, un accidentito chiquitito, pero finalmente, tuve un desprendimiento de cartílago. ¿Qué quiere decir? Que se me salió un pedazo de hueso».

Junto con esto, afirmó que «no solamente eso, había que cortar dos tendones, entonces tengo tres pernos». Además de lanzar una broma de lo que le ocurrió: «Los que no me pudieron poner aquí (cabeza), los que se cayeron, los tengo aquí, en la pierna».

Tras esto, María José Quintanilla mencionó: «Tengo tres pernos, me cortaron dos tendoncitos de los costados para afirmar todo lo que se había caído. Porque a esta edad ya se empiezan a caer las cosas, hay que decirlo». Y agregó que «además, me limaron un huesito, un par de huesitos (…) fueron momentos difíciles, complejos».

¿Qué pasó con el accidente de María José Quintanilla?

Un poco después, el actor Etienne Bobenrieth llegó a acompañar a la comunicadora al estudio, donde le preguntó cómo es que se accidentó.

«Yo iba cabalgando como una campeona (…) iba atrás, iba abrazada (de alguien) (…) El caballo no paró y yo me caí, la patita hizo así (se golpeó)» comentó. Explicando que solo se cayó y sintió un «click» en la pierna.

«Un dolor, inflamación, pero yo estoica. Ya no me funcionaba la pata eso sí, mucho dolor, pero yo quería que todos estuvieran tranquilos, entonces no dije nada. De repente hago así (doblar la rodilla) y caché que la socia ya no funcionaba» cerró.