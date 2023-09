«Me puse a llorar»: María José Quintanilla entrega detalles de su estado salud tras complicado accidente

Hace unas semanas, María José Quintanilla sufrió un doloroso accidente que la dejó con algunas secuelas. Por lo mismo que desde ese momento se dedica a compartir los detalles de su recuperación. Y en las últimas horas demostró sus nervios al llegar al centro de salud para revisar cómo iba avanzando la lesión en la pierna.

Se debe recordar que, a inicios de septiembre, la cantante confesó que la operaron de una pierna, comenzando con terapia de kinesiología y curaciones, a raíz de los puntos, mostrando varios detalles de este proceso, llenándose de mensajes de cariño del público.

Es por lo mismo que María José Quintanilla estaba más que esperanzada, pues tras varios días, por fin recibiría el alta médica. «Hoy tengo doc… y mi mente solo piensa… que me dé el alta… que me dé el alta… rájese con el alta. No sea malito… hago kine dos veces por día. No me he mandado ninguna caga», comentó en sus historias de Instagram.

María José Quintanilla da detalles de su recuperación

«Hola familia, voy a hacerla muy cortita, ya dejé de llorar… quería pedirles un gran favor. Si se pueden aprender la canción ‘El regalito’ (…) porque me dieron el alta médica conche…», lanzó en otra publicación la animadora de ‘La Hora de Jugar’, invitando a su público a verla en un show estas Fiestas Patrias.

Siguiendo por esta línea, María José Quintanilla agregó: «Estoy súper feliz. De verdad me puse a llorar porque no pensé que me iban a dar el alta todavía, estaba nerviosa porque tenía compromisos que tenía que cancelar si no me la daban».

«Pero también quiero bajar un poco las expectativas. Cojeo un poquito, me cuesta igual movilizarme pero estoy muy feliz. De verdad que sí, me va a hacer bien volver a verles», cerró.