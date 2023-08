¿Llegará a Canal 13?: Este sería el verdadero motivo de la renuncia de Sebastián Ramírez a Gran Hermano Chile

Recientemente, Sebastián Ramírez ha estado en el centro de atención. El conocido chico reality sorprendió al decidir abandonar definitivamente Gran Hermano Chile. Algo que será abordado en el capítulo de esta noche.

Hasta el momento, lo que se sabe es que la decisión se debería a las constantes peleas que ha mantenido con Constanza Capelli, con quien estableció una relación durante su tiempo en el encierro.

«Creo que cumplí mi ciclo», se le escuchó decir a Sebastián Ramírez en un adelanto publicado en Instagram de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, el verdadero motivo sería otro, según informó La Hora.

Este sería el motivo de la renuncia de Seba a Gran Hermano Chile

De acuerdo a lo comunicado por el medio ya mencionado, Seba Ramírez habría renunciado a Gran Hermano Chile para llegar al nuevo reality que se estrenará en Canal 13.

Cabe destacar que hace un tiempo se confirmó que este será animado por Sergio Lagos, quien tiene una larga trayectoria en este tipo de programas.

La reacción de Coni ante la renuncia de Sebastián

La renuncia de Seba a Gran Hermano Chile sorprendió a los participantes. Principalmente, a Constanza Capelli, quien se mostró muy afectada.

«Yo no hubiese querido que se vaya (Sebastián). De hecho, me siento pal pi…, me siento muy mal. Hoy día (sábado) en la mañana, cuando se levantó, me di cuenta que se iba» expresó.

«¿Cachai? De lo que me arrepiento es de quizás no haberme acercado, no me acerque a él, me alejé, como que me senté a mirar», agregó sobre los últimos momentos de Seba en Gran Hermano Chile.

«Pero. ¿Qué le iba a decir? ¿Cachai? Como que sentí que me hubiese gustado decirle muchas cosas más. Y cuando estábamos ahí tampoco, estaba como muy como petrificada, no sé. Cuando salió, me abrazó también. Fue como, lo único que le dije fue te quiero, te quiero, te quiero», Contó Coni.

Es importante mencionar que con la renuncia de Sebastián Ramírez quedan tres integrantes de Gran Hermano Chile en placa. Estas son Vivi, Pincoya y Coni.