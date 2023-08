«Me sentí muy halagada»: Daniela Aránguiz le responde con todo a Anita Alvarado por sus dichos en El Purgatorio

Este jueves fue el estreno de El Purgatorio, el nuevo estelar de Canal 13, que contó con Anita Alvarado y Cathy Barriga como invitadas.

El episodio tuvo momentos polémicos. Uno de estos fue una carta que leyó la «Geisha», la que fue dedicada para Daniela Aránguiz.

Ante esto, la exchica Mekano, no se quedó callada y le respondió sin filtro en Zona de Estrellas.

Esto ocurrió, mientras se analizaba al panel del espacio conducido por Nacho Gutiérrez. Momento en que Daniela Aránguiz aprovechó para contestarle a Anita Alvarado.

«Me sentí muy halagada y muy importante ayer (…) De verdad que me sentí importante, porque yo siento que en un programa donde yo no estoy participando, que se me nombre tanto y se me dediquen cartas, quiero dar las gracias por el tiempo y la dedicación», comenzó señalando.

Además, aseguró que merece ir al «Paraíso». «Porque revivo muchos muertos», explicó Daniela Aránguiz.

Cabe destacar que la panelista de Zona de Estrellas estará presente en el próximo capítulo de El Purgatorio.

Ante esto, luego de ser consultada si le temía al formato del programa, señaló: «Al revés, lo encontré súper entretenido, me encanta estar así de expuesta».

La carta de Anita Alvarado en El Purgatorio

Uno de los momentos más polémicos del debut de El Purgatorio, fue cuando Anita leyó una carta para Daniela Aránguiz.

«Te invito a ti, Daniela Aránguiz, si es que quieres ganarte el cielo, que digas la verdad y muestres las pruebas que aseguraste tener: dineros recibidos, mensajes. Me relacionaste con tu suegro y, además, con tu exmarido, que ya no te pertenece», partió señalando.

«Como dices que tu virtud es no mentir, entonces te desafío que digas la verdad y te exijo, desde El Purgatorio, que seas honesta por una vez en tu vida», expresó.

«Muchos chilenos quedaron con la duda porque no saben que, hace 10 años, escribiste un mensaje en Facebook ofendiendo a toda mi familia. Esperé tranquilamente para vengarme, pero no fue necesario seguir porque ya lo estás viviendo en carne propia», agregó sobre Daniela Aránguiz.