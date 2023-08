Conoce tres alimentos que te pueden ayudar a dormir mejor

Como ya estamos en el segundo tiempo del año, son muchos los que no están con las pilas recargadas al 100%, sumado a la acumulación de estrés, puede provocar que al final de día no duerma bien o no descansen como corresponde.

Y aunque el estado mental es muy importante para lograr un sueño reparador, una dieta saludable y equilibrada también es un gran aporte al momento del descanso. Por lo mismo que, hay algunos alimentos que son ideales para consumir cuando están con un problema así.

Es por lo mismo que en tu Radio Corazón, te dejamos con tres alimentos que no pueden faltar en tu cocina ni en tu dieta, ya que te ayudarán a dormir mejor.

Tres alimentos que ayudan a dormir bien

Yoghurt

De acuerdo a lo consignado por UnComo, el yoghurt, que es un clásico para el desayuno, también es más que importante para un buen descanso, pues aporta beneficios al microbioma, es decir, el conjunto microbios presentes en el intestino.

Se debe mencionar que todo lo que pasa por aquella región está conectado con los patrones de sueño. Además, estas bacterias beneficiosas se involucran en la regulación del ritmo y calidad de sueño, junto con influir en el estado de ánimo y los niveles de estrés.

Huevos

Aunque por mucho tiempo se debatió sobre lo saludable que son los huevos para la dieta diaria, la verdad es que este alimento es una gran fuente de vitamina D, la que no suele estar presente en los alimentos, pues la mayor parte se recibe a través de los rayos UV solares y que aportan a un dormir saludable.

Pero no es todo, ya que este alimento también aporta con melatonina, la que regula el reloj biológico, siendo una hormona generada por la glándula pineal en el cerebro y contribuye a controlar el ciclo del sueño.

Kiwi

Otro alimento presente en la lista es el kiwi, pues esta deliciosa frutita puede ayudar a conciliar y mejorar la calidad del dormir, gracias a su alto contenido de serotonina, sustancia química que aporta al momento de regular el ciclo de sueño.

Y sus propiedades no solo se quedan al momento de descansar, ya que además son una gran fuente de fibra y antioxidantes.