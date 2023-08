Anita Alvarado deja la grande con confesión sobre su gran amor: «No le miré el billete»

La noche de este jueves se vivió el estreno de El Purgatorio, estelar de Canal 13 que enfrenta dos famosos, mostrando algunos de sus momentos más polémicos, con el fin de elegir cuál de ellos se va al Paraíso o al Infierno.

Es en este contexto que las primeras invitadas fueron ni más ni menos que Anita Alvarado y Cathy Barriga, las que se confesaron sobre sus vidas personales y profesionales. Pero sin duda que la ex Geisha chilena, se robó la noche con algunas de sus declaraciones.

Resulta que en la sección ‘Punto de quiebre’, Nacho Gutiérrez le consultó: «¿A quién amaste de verdad o nunca has amado?». Frente a lo cual, ella respondió que «he amado mucho. Mucho. Yo he amado… A casi todos he amado».

Anita Alvarado se confiesa sobre su gran amor

Tras esto, es que la farandulera reveló quién ha sido la persona a la que considera como el amor de su vida. «Yo creo que el pelado japonés, no mi marido. El pelado que aparece en mi libro (Me llamo Anita Alvarado)».

«Mi gran amor y nunca más lo volví a ver y está bien (…) una vez lo vi, me dio nostalgia, pero ¿por qué le iba a echar a perder la vida?«, continuó. Además de señalar que «Yo no sirvo para retroceder, yo avanzo, no más».

Por último, mencionó en el estelar los motivos que lo diferenciaron de sus otras parejas. «A él le miré el corazón, no le miré el billete. De hecho, era repartidor de alimentos congelados y lo amé, porque lo amé no más, el corazón es así. A los otros los amé, pero fui exigente».

Hay que mencionar que Anita Alvarado terminó ganando la votación del público en El Purgatorio, con lo que se llevó un pase al Paraíso, significando un viaje al Caribe para toda su familia.