Cecilia Bolocco confiesa radical cambio de vida: «Se me vino la noche oscura»

Como ya se ha convertido en costumbre, Cecilia Bolocco suele hacer transmisiones en vivo en las que habla con sus seguidores de su día a día, además de mostrar los nuevos productos que lanza de su línea de ropa y accesorios.

Es en este contexto que en agosto del año pasado, la animadora sorprendió al confesar que había decidido hacer un cambio de 180° en su vida, esto luego de contagiarse de Covid-19 y quedar con algunas secuelas que la preocuparon.

«El COVID-19 me hizo tomar grandes decisiones en mi vida. Hablé con el director médico de mi fundación… Me convenció de que tenía que volverme vegana. Desde entonces no he vuelto a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche, nada», comenzó señalando en esa oportunidad Cecilia Bolocco.

Junto con esto, agregó que se estaba alimentando «sin leche, si nada animal, sin gluten, y yo fumaba, pero poquito (…) también dejé el café, tomaba mucho. Además, no he tomado vino».

Pero al parecer esta decisión de cambiar su estilo de vida no duró por mucho tiempo. Pues durante las últimas horas, Cecilia Bolocco confirmó que había dejado atrás el veganismo, además de explicar los motivos de su abandono.

¿Por qué Cecilia Bolocco dejó de ser vegana?

Resulta que, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, en su última transmisión en vivo, una de las fanáticas de la ex Miss Chile le consultó sobre su dieta, frente a lo que explicó: «Yo dejé de ser vegana porque se me vino la noche oscura. Después andaba sin energías, me empecé a sentir más o menos mal».

«Me estaba alimentando pésimo, porque comía todo el día puros garbanzos, hummus». Junto con mencionar que varios doctores le habían recomendado consumir más proteínas. «Carnes rojas si no quieres, no comas (le dijeron). Y no como».