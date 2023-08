Camila Recabarren y la delicada situación que vivió con su departamento: «Jodió mi vida en Estados Unidos»

No cabe duda que Camila Recabarren estuvo en el centro de la polémica el año pasado. Esto luego de que una mujer la funara en redes sociales por no pagar el arriendo del departamento en el que vivía en Estados Unidos.

Tras esto, es que la ex Miss Chile dio a conocer que estaba vendiendo piedras en la calle para sustentarse junto a su retoña. Pero finalmente, decidió volver a nuestro país, donde ya está instalada.

Es en este contexto que, la noche de este viernes, Camila Recabarren estará invitada a Podemos Hablar, donde se confesará sobre los complejos momentos que pasó en tierras gringas, los que en su mayoría se debieron a una delicada situación con un departamento.

Camila Recabarren confiesa sus problemas inmobiliarios.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la modelo comenzó relatando que «cuando me fui a Estados Unidos, tenía un plan que era viajar, estar con mi hija, la maternidad». Pero que todo se complicó con un departamento que no pudo vender y del cual dependía su estadía allí.

«Me llaman de la inmobiliaria, y me dicen que el departamento estaba embargado, por una demanda que yo tenía en la inspección del trabajo. Esto pasó el 2019», continuó Camila Recabarren.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «yo tenía pagado lo que se me demandaba, que era la AFP, y los días feriados de esta persona extranjera, que yo no la contraté, porque venía llegando a Chile. Al final ella me demandó cuando tuvo su rut chileno, ella reclamó todo esto».

Es frente a esto, que finalmente la chiquilla no pudo disfrutar de su viaje. «Cuando yo la despedí, me auto denuncié en la inspección del trabajo. Yo pagué todo, pero no está en el sistema. Lo que sucedió al final es que me lo remataron, y jodió mi vida en Estados Unidos, porque ya no contaba con ese dinero».

«Hace un par de semanas me acabo de enterar que el juicio fue cerrado porque llegué muy tarde a defenderme. Al final me quitaron el departamento», cerró Camila Recabarren sobre el embargo de su propiedad.