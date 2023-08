Kenita Larraín cuenta la firme del fin de su relación con Iván Zamorano: «No debí haber permitido…»

La noche de este jueves, Kenita Larraín estuvo invitada a El Purgatorio, junto a Pamela Díaz, donde no dudó en confesarse sobre distintos temas, sorprendiendo especialmente al hablar sobre su comentada relación con Iván Zamorano.

Para comenzar, la ex modelo se refirió a los dichos de Daniella Campos, quien en el capítulo anterior, aseguró que la cancelación de su matrimonio a solo horas de realizarse, se debió a una infidelidad de su parte, lo que de inmediato desmintió.

«Confío en que Daniella tiene recursos y luz propia para buscar algo que le guste, que la haga feliz, y no estar descalificando al resto e inventando cosas (…) No hay infidelidad de ninguno de los dos. Veníamos un tiempo antes mal, estábamos súper mal», aseguró Kenita Larraín.

Kenita Larraín cuenta la firme de su quiebre

Tras esto, es que la chiquilla dio a conocer en el estelar los motivos del fin de su relación con Iván Zamorano. «Cuando se acercaba la fecha del matrimonio hubo momentos complejos, terminamos muchas veces y volvíamos. Llegó un momento que no dio para más».

«Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. No me sentía amada, sentí que no me querían, no sentía que me estaban tratando bien», continuó la numeróloga.

Junto con esto, afirmó que con el futbolista tuvo «peleas muy fuerte», además de no descartar que existieron episodios de violencia. «Me amaba muy poco, lo que significó permitir cosas que no debí haber permitido».

Para cerrar, Kenita Larraín se refirió a su salida del país, para encontrarse con el reconocido tenista español Carlos Moyá. «Al día siguiente tomé un avión y me fui a España con la relación terminada».

Hay que mencionar que al final, Pamela Díaz terminó ganando el episodio, por lo que Kenita debió partir al «Infierno» junto a Chiqui Aguayo y Luis Slimming.