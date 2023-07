«Show patético»: Redes sociales arremeten contra Trinidad tras arrepentirse de renuncia a Gran Hermano

Este martes se adelantó que Trinidad Cerda, había pedido su renuncia a Gran Hermano Chile, esto luego de verse en unas fuertes discusiones con su ahora ex amiga Coni Capelli, e incluso cambiarse de pieza por segunda vez.

«Siento que me debería ir de acá, me quiero ir, no quiero seguir acá», confesó la tripulante de cabina a sus compañeros Jorge y Fran, para luego terminar llorando desconsoladamente en el confesionario.

Y cuando muchos pensaban que Trinidad había decidido abandonar el reality de CHV, al final, durante la edición estelar, cuando los animadores le preguntaron si quería continuar, prefirió dar un paso atrás y seguir en el espacio.

«Luego de la conversación con Gran Hermano, quien me subió un montón el ánimo, me ofreció esta actividad (de cocinar) que unió a la casa un montón. Siento que mi corazón estaba un poco más tranquilo y esto me gusta mucho (…) así que anulo mi renuncia», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Por qué iba a renunciar a un programa que me estaba mostrando mis sueños de una manera tan hermosa».

Fanáticos de Gran Hermano destrozan a Trinidad

Pero a diferencia de lo que algunos podían pensar, el público no se mostró para nada feliz con que la mujer de 34 años siga en el programa, pues hace un buen tiempo que se han mostrado indignados con su actuar.

Resulta que una parte importante de los seguidores de Gran Hermano está notando el cambio de actitud que ha tenido y sus constantes ganas de llamar la atención. Por lo mismo que recurrieron a redes sociales para arremeter en su contra.

«Show patético Trinidad, a llorar ahora sabíamos que no te irías»; «‘mi misión acá es poder unir’ no eres Jesús Trinidad»; «Está llorando de nuevo?»; «no me puede importar menos lo que le pase a la Trinidad»; «‘Trinidad renuncia a Gran Hermano’ *se pega el show llorando por enésima vez y se victimiza» y «Trinidad no se puede ir, no me puede quitar las ganas de sacarla», es parte de lo que escribieron.