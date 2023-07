«Se enojó»: La radical decisión de la hermana de Claudia Conserva tras feroces críticas

Desde que se estrenó el nuevo programa de conversación de Claudia Conserva, este se ha llenado de críticas por distintos motivos. Pero el mayor blanco de los comentarios negativos, ha sido Francesca, hermana de la animadora, a la que le han dicho de todo.

Es en este contexto que hace unos días, la panelista se molestó, luego de que no pudiera presentar su sección por temas de tiempo, por lo que se mandó una respuesta con todo. «Si sobro, díganmelo altiro. Me pagan mi sueldo y me quedo en mi casa».

Fran Conserva y su drástica decisión

Por lo mismo que, durante la jornada de este lunes, Claudia Conserva dio a conocer que su hermana había tomado especiales medidas tras su mosqueo de la semana pasada en el programa. «La Fran se enojó, porque no tiene sección, en el fondo, siente que está acá solo por ser mi hermana, y que no tiene mérito».

Siguiendo por esta línea, la animadora agregó que «Entonces me dijo: ‘Ya que no me dan nunca la palabra, y no puedo conversar, voy a ser como una de esas estatuas humanas que no hacen nada, pero que si les lanzas una moneda, se mueven'».

En ese momento, es que Fran Conserva apareció en el estudio, vestida ni más ni menos que de ninja, con una máscara que cubría todo excepto los ojos. Es más, tampoco quiso decir ni una sola palabra y solo contestar con movimientos corporales, cuando el DJ del espacio hiciera ciertos sonidos.

Frente a esto, es que Gilberto Gil, voz en off de ‘Claudia Conversa’ lanzó como broma que «va a estar más callada que velorio de mimo».

Aunque la decisión de la hermana de Claudia Conserva no duró por mucho rato, ya que la animadora no se pudo aguantar la risa y le dijo: «Fran, yo creo que no es buena idea». Por lo que al final dejó de lado su personaje y se unió a la conversación.