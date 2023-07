«Se acordaba de mí»: JC Rodríguez se rompe al recordar uno de los últimos vídeos de su padre

Durante la mañana de este jueves, JC Rodríguez en el programa matutino de Chilevisión, fue protagonista de un emocionante momento luego de revelar emotivas palabras de su papá en un registro que le grabó y envió su hermano.

En este sentido, el conductor partió diciendo: «Me pasó una cuestión ahora, durante los últimos días de vida de mi papá: tenía muy pocos recuerdos de él, de chico, pero mi hermano Marcelo me mandó un video de cuando mi papá hacía un recuerdo de mí cuando chico».

Dicho esto y para entrar en contexto, JC Rodríguez dio a entender que dicho video tenía que ver con una premiación de su escuela. «Yo pensaba que a mi papá no le importaba mucho lo que conmigo pasaba en esa época, porque estábamos alejados por la separación con mi mamá y todo», expresó.

A lo que agregó: «Marcelo, le graba la conversación en la clínica y me la mandó para mi cumpleaños. Ahí sale mi papá hablando de mí cuando chico y para mí fue súper bueno, porque cuando uno crece con muchos dolores, uno dice ‘chuta, mi papá se acordaba de mí’».

La relación entre JC Rodríguez y su papá

«Ahora en las vacaciones. Entonces, expresar esto, contar esto, es porque seguramente hoy hay familias que están alejadas, peleadas, discusiones, ex parejas separadas… no sé, el tiempo pasa tan rápido que es importante cuidar esa relación», dijo Julio César Rodríguez.

Hay que decir que JC expuso que estuvo un buen tiempo alejado de su progenitor. Sin embargo, con ayuda de una chiquilla volvió a reencontrarse con él. «Una polola me hizo volver a reconciliarme con mi papá o a acercarme a él, porque nunca estuvimos peleados, pero sí distanciados (…) un día estábamos en Conce, y ella me preguntó dónde vivía mi papá y me impulsó a visitarlo. Desde ahí nunca nos separamos», dio a conocer el rostro de CHV.