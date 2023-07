«Ya me tiene chata»: Vale Roth expone a seguidora que tiraba mala onda a la apariencia de su hija

Por estos días, Vale Roth está más que chocha con su retoña, ya que tras tenerla por dos semanas internada en la clínica a raíz de un problema de salud desde su nacimiento. A principios de este mes recibió el alta médica, así que ya la tiene en casa para cuidarla como corresponde.

Es a raíz de esto, que la bailarina se ha dedicado a subir diversos videos desde que pudo llevar a su retoña a su hogar. Pues en estos tantos registros, la influencer cansada de recibir cuestionamientos y críticas hacia ella y a su bebé, se aburrió y decidió exponer a una seguidora que comentaba frecuentemente con mala onda sus publicaciones y sus historias.

En este sentido, por medio de su cuenta de Instagram, la ex Calle 7 subió una foto del perfil de la mujer y escribió: «Señora, deje de mandarme mensajes ofendiendo a mi marido y mi guagua, enferma».

Vale Roth y los crueles mensajes

Tras ello, subió otra storie dejando en evidencia gran parte de los mensajes que recibía por parte de la usuaria durante estos últimos días.

«Has publicado tanto tu ideal de maternidad y no te ha resultado nada», «No eres buena lechera, y tú que hueviaste tanto con la lactancia», «Si te llegas a separar de él, te aseguro que no verá ni en pintura a la bebé. Tú cuentas esas cosas como chiste, qué tristeza», fueron parte de los desubicados mensajes.

Pero esto no era todo, pues Vale Roth también recibía comentarios que hacían bolsa la apariencia de su hija y de su esposo. «Tú eres bonita, pero tu esposo mmm poco… pero tu bebé es tierna», «Tu bebé tiene los ojos del papá que no son bonitos», «Está bonita, pero no sacó tu nariz», señalaba la cibernauta.

Y para cerrar, Valentina Roth expresó con evidente molestia que «Me ha hueviado así para arriba. Si tú eres amiga de ella, qué miedo, no puedes tener una amiga tan loca. Me responde todas las historias con pura mala onda, a mí ya me tiene chata», concluyó.