Redes sociales destrozan a Jorge por votar a Coni en Gran Hermano: «Hipócrita»

Este miércoles se vivió una nueva jornada de votación en Gran Hermano Chile, donde los jugadores eligieron a los cuatro participantes que quedaron en placa. Siendo en esta oportunidad Skarleth Labra, Jennifer Galvarini, Francisco Arenas y Constanza Capelli los que están en riesgo de abandonar la casa.

Frente a esta situación, uno de los votos que más llamó la atención del público es el de Jorge Aldoney, quien luego de mencionar en varias ocasiones su larga amistad con Coni fuera de la casa, decidió votar por ella.

«Estoy bastante complicado, porque salí de la pieza que me vio nacer y pasé a la otra, donde también tengo amigos. Pero me toca nominar a los amigos de mi antigua habitación», comenzó señalando el actual Mister Chile.

Siguiendo por esta línea, Jorge agregó que «por Pincoya jamás voy a votar, pero sí le voy a dar a Coni mis dos primeros votos, porque no le ha parado los insultos ni los malos tratos, sin ninguna provocación, que ha tenido Sebastián, y siento que ha sido bastante desleal».

«Mi voto restante se lo voy a tener que dar a Francisco con el dolor de mi alma, porque hoy se me acercó, me dijo que no había problema en que yo estuviera en la pieza, aunque estuvieran las relaciones quebradas». Agregando que «lamentablemente tengo que votar por esa pieza, porque hay dos grupos».

El público indignado por la votación de Jorge en Gran Hermano Chile

Como era de esperar, los seguidores de Gran Hermano Chile se mostraron indignados por la votación del modelo, pues llega a solo días de que Coni le dijera a Sebastián que no tenía intención de hablar mal de Jorge, pues es su amigo y ella le era leal.

«Jorge es lo peor, si no quería que se fuera para qué le metía dos votos? Para vengarse? Con amigos así pa’ que enemigos»; «el jorge acaba de decir que ojalá no se vaya la coni?»; «Brigido que el jorge haya votado por cony porque tuvo problemas con Sebastián. Como siempre se culpa las mujeres de lo que hacen los hombres, debió esperar a que Sebastián esté en placa» escribieron.

Además de agregar: «Jorge ha dicho como 3 mil veces que no quiere que se vaya la Coni, pero él la votó»; «Por qué lo que hizo Sebastián cae en contra la Coni? O sea, Jorge la votó por eso se supone. Pero, por qué no hablo con Sebastián en vez de meterla a ella»; «diciendo a Pancho que la coni quiere estar en Reality y que le sirve y vienes y la votas! La cagaste Jorge! Hipócrita» y «Jorge reclamando q Coni no lo defendió. Wn han reventado a esa mujer todo este tiempo y él ni pío se pasó x la raja la amistad».