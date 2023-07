Historias que valen oro: Conoce cómo se preparan dos de los deportistas que estarán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

¡Comienza la cuenta regresiva! Cada vez estamos más cerca del inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Donde nuestros deportistas harán todo para dejar el nombre de nuestro país en lo más alto del continente.

Es por ello, que en La Número Uno quisimos saber más sobre los jóvenes que nos representarán en las disciplinas de alto rendimiento. En este sentido, tuvimos el privilegio de conversar con Anyelo Parada, quien practica el tiro al blanco y Francisco Solís, quien hace lo propio en el judo.

Anyelo Parada y lo que hay detrás de su historia

Para entrar en contexto, el tiro al blanco consiste en disparar con un rifle, donde Anyelo es el mejor tirador de dicha disciplina. ¿Por qué decimos esto? pues sus logros lo avalan. Cabe destacar que el oriundo de San Clemente se ha coronado campeón nacional ni más ni menos que en cinco ocasiones. Por otro lado, en el ámbito internacional, ha obtenido medalla de plata en rifle aire 10 mts y una de bronce en rifle calibre 22 en los Juegos ODESUR 2018. Además de ganar doble medalla en el Campeonato Sudamericano de Tiro.

Dicho esto, Anyelo Parada estuvo contando todos sus secretos en el Festival de la Corazón, donde dio más detalles sobre sus inicios. «Me crié en el campo, me crié cazando. De ahí partió todo, cazando cuando era chico. Después ya conocí el tiro al blanco como un deporte en la escuela de suboficiales. Yo soy militar y ahí conocí el deporte, como el tiro deportivo y ahí enganché en el año 2010».

Siguiendo en esa línea y con respecto a como ha sido su preparación a lo largo de su carrera, comenta que el ejército le da la posibilidad de entrenar a diario en el Centro Deportivo de Alto Rendimiento Militar. Por otro lado, da las claves de cómo afrontar la presión y lo que hay que considerar para tener un buen desempeño: «(Lo más difícil) es la concentración, aquí tenemos 70% concentración y el resto se lo dejamos a la parte física. El 30% es preparación física. El que no está centrado, el que no se enfoca no va a disparar bien».

En ese sentido, hizo un llamado a los que quieran incursionar esta disciplina: «Hay que ser ordenado, organizado, dedicado al deporte, mucho ejercicio de estabilidad, mucho ejercicio para mejorar todo lo que es la concentración. Hay un trabajo psicológico para poder enfocarse en el tiro y la posición… es muy técnico el deporte», cerró el hombre que asegura que tiene altas expectativas y no se conformará hasta alcanzar una medalla en los próximos Juegos Panamericanos.

Francisco Solís y su revancha en los Juegos Panamericanos

Para adentrarnos en su historia, cabe señalar que Francisco Solís es uno de los mejores exponentes del judo nacional compitiendo en la categoría más pesada (+100 kilos). En este sentido, el joven de 24 años Ha sido medallista en múltiples torneos continentales, luego de haber sumado bronces en los Panamericanos específicos de 2018, 2019 y 2022. Además de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, comenzando su carrera en las «grandes ligas».

Dicho esto, el hombre que figura el puesto 62 del ránking mundial, estuvo presente en La Mañana de la Corazón, donde partió explicando como fue que se metió de lleno en el judo, lo cual vino de la mano en su lucha contra la adversidad, puesto que al repetir de curso, se mudó hacia otra escuela.

«Empecé en esto a los 13 años y me cambiaron de colegio a uno municipal de Osorno. Dentro de los talleres que habían estaba el judo. No lo escogí en primera instancia, sino que fue mi madre que en primera instancia me obligó a practicar la disciplina y a entrenar. Luego de eso estuvo 2 años entrenando más o menos y competí en mi primer nacional. Estuve compitiendo harto tiempo a nivel nacional hasta mi último año de cadete, donde gané el nacional que cerraba el año en ese tiempo», expresó.

Mientras que por otro lado, nos comenta cuáles son sus expectativas de cara a este mega evento. Al cual llega con sed de triunfo luego de su última participación en Lima 2019 tras perder el bronce contra el representante de Ecuador.

«Estos juegos son mi revancha, en lo posible quisiera llegar a la final o meterme en medalla«, señala mostrándose optimista de cara al encuentro deportivo que tendrá su inicio el 20 de octubre de este año.