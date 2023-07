Hermana de Coni pide sanción contra Maite y Fran por fuertes dichos en Gran Hermano Chile

Una fuerte polémica se armó entre los fanáticos de Gran Hermano Chile, esto luego de que durante la emisión del programa por PlutoTV, se dieran cuenta de una conversación entre Maite y Fran, en la que lanzan duros comentarios sobre Coni Capelli.

Resulta que la primera chiquilla afirmó que «no sé si me cae mal, pero no le creo nada. O sea, hay veces que, como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo». Mientras que su amiga le responde «te entiendo muy bien».

Tras esto, es que Maite comentó que a Trini «no la soportaba», además de agregar que «ayer cuando me respondió, puse todo lo que estaba dentro de mi poder para no ponerle un combo en el hocico y no mandarla a la mierda».

Como era de esperar, este momento de inmediato se viralizó a través de redes sociales, con los fanáticos de Gran Hermano Chile, pidiendo una sanción para ambas mujeres. Es en este contexto que Camila Capelli, hermana de Coni, se unió al mensaje para la producción del reality.

La petición de la hermana de Coni a Gran Hermano Chile

«En la mañana vi algo muy desagradable, y espero que Gran Hermano ponga puntos en serio en esta hue…», comenzó señalando la joven a través de redes sociales. Agregando «que alguien le diga ‘le voy a pegar un combo en el hocico’ a mi hermana, no debe ser algo que se tome con ligereza».

«Si a Francisco lo sancionaron por empujar a las cabras a la piscina, deberían sancionar a la Maite y a la Fran porque es agresión, es violencia y habla de las pésimas personas que son», continuó la hermana de Coni.

Para cerrar, Camila indicó que «falta esto, para que la Maite vaya y le ponga un combo en el hocico a mi hermana. Gran Hermano y ojalá te tomes esta hue… en serio, porque no es en broma, es una amenaza».