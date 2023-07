Lucas Crespo renunció a Gran Hermano Chile ¿Por qué todavía no abandona la casa estudio?

Gran Hermano Chile comenzó con una mansa polémica la noche de este lunes, pues al comenzar el capítulo se dio a conocer que Lucas Crespo informó su decisión de «retiro voluntario» del reality de CHV.

Hay que mencionar que esta decisión la dio a conocer en el confesionario en horas de la tarde, tras pasar por una serie de inconvenientes dentro de la casa, especialmente con Fran, quien se ha mostrado más que molesta desde que decidió no seguir con la relación.

Para comenzar, Lucas aseguró que es «una persona que está acostumbrada a tener el control de todo en su vida. Y creo que claramente en este lugar no se puede».

«Me vi expuesto a situaciones en las que me vi vulnerable. Comportarme a veces de una forma en la que no me reconozco, a veces no me siento yo, en actitudes que tengo. Hoy día exploté, me puse a llorar frente a toda la casa y eso me puso en una situación muy incómoda», continuó el participante de Gran Hermano Chile.

Pese a esto, Lucas todavía no abandona la casa más famosa del mundo. Pues Diana Bolocco mencionó en la transmisión televisiva del espacio que el influencer tiene 24 horas para decidir su continuidad, dentro de las cuales se incluye la posibilidad de hablar con el psicólogo de manera telemática.

La pelea que desató la renuncia de Lucas a Gran Hermano Chile

Se debe señalar que la renuncia del joven ocurrió después de una dura pelea que tuvo con Fran, quien intentó molestarlo por su acercamiento con Coni, asegurando que cambió un «Ferrari por un Twingo», pero cuando este le respondió a la analogía, se indignó y lo encaró duramente.

«Pensé que era un weón diferente, te encuentro raro… son millones de actitudes que me has dejado a mí como que yo estoy mal… me decepcionaste tú, como persona», le lanzó la chiquilla.