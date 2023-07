¡Fue celebrado por los jugadores! El particular castigo que recibió Pincoya en Gran Hermano Chile

Durante el día de hoy, Jennifer Galvarini, también conocida como «Pincoya», recibió un impensado castigo por parte de la voz de Gran Hermano Chile.

Pues en la transmisión de la plataforma de Pluto TV, se captó un momento el cual ninguno de los participantes entendía. En este contexto, se encontraban varios participantes hablando en la sala de estar de la casa estudio, pero esto no es lo raro, sino que también estaba la mujer de Chiloé, quien estaba sorpresivamente en total silencio.

Dicho esto, aunque los demás jugadores le consultaban sobre algunos detalles de cómo ha vivido el encierro, ella sólo movía la cabeza en forma de negación.

Luego de ello, afirmó que no podía «decir ni pío», por lo que pidió por favor que no le dirigieran la palabra a ella, puesto que era una situación muy compleja.

En esa línea, Viviana le consultó si era un desafió o una prueba por el bienestar del resto de los integrantes del encierro, situación que negó moviendo la cabeza de lado a lado, según consigna Página 7.

El reto a Pincoya

Lo mencionado, hizo que Pincoya abriera la boca otra vez para asegurar que la habían retado desde la producción del reality. Esto debido al gran número de improperios que dice al aire, tal como lo que ha pasado con los demás jugadores.

En relación con aquello, señaló que es una prueba que ella se hizo a sí misma, la cual tiene que ver con no hablar durante dos o tres horas para reparar sus actos. Cabe destacar que Pincoya suele hablar directamente a las cámaras, interactuando con los televidentes que ven la transmisión 24/7.

Aquí interviene nuevamente Viviana, quien dio a conocer la situación a sus compañeros. «Chiquillos, la Jenni no puede hablar por dos o tres horas para que no le metan conversa, por favor». El apoyo inmediato de los participantes se hizo evidente con la respuesta de Rubén, quien no escondió su felicidad: «¡Gracias Gran Hermano! ¡Gracias por escucharnos!».