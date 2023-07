«No puedo ser el salvavidas de nadie»: Ignacia Michelson se refiere a su relación con Marcianeke

No cabe duda que Marcianeke e Ignacia Michelson son unas de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo.

Los chiquillos hace un tiempo habían anunciado el fin de su relación, sin embargo, posteriormente volvieron a compartir registros juntos. Hasta habían adoptado a una cabra de mascota.

Si bien todo parecía ir bien entre Marcianeke y la influencer, al parecer nuevamente están pasando por momentos complicados.

Así quedó demostrado en las nuevas historias de Ignacia Michelson. Acá la chiquilla se refirió a su relación con el popular cantante urbano.

Ignacia Michelson se refiere su relación con Marcianeke

Ignacia Michelson es muy activa en sus redes sociales y constantemente está interactuando con sus seguidores.

En este sentido, durante la jornada de hoy abrió una caja de preguntas en sus historias en Instagram. Acá recibió algunas preguntas relacionadas con Marcianeke y la exchica reality contestó con completa sinceridad.

La primera consulta que recibió sobre el cantante urbano fue: «¿Volverías con Mati? Me gustan mucho juntos, se nota que le haces bien«.

Ante esto, Ignacia Michelson fue clara y apuntó al entorno de Marcianeke.

«Pues él no quiere salir de su mal círculo y ¡así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento», contestó la influencer y DJ.

Posteriormente, Ignacia Michelson recibió una crítica de parte de unos de sus seguidores por referirse a Marcianeke. «Deje de hablar del mati amiga, él no habla de ti en sus redes», le señalaron.

Debido a esto, la DJ contestó: «¡Pues no puede decir nada mío cuando yo nunca fallé! 10/10 la Michelson».

Posteriormente fue consultada sobre por qué ella sigue a Marcianeke mientras que este no lo hace.

A lo que Ignacia Michelson volvió a responder. «Porque por mi lado no hay mala onda con él, yo no hice nada malo», explicó.