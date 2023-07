Daniela Aránguiz da a conocer supuesto mensaje de Maite Orsini: «No me cagues mi carrera»

Finalmente, este viernes se transmitió el polémico episodio de Podemos Hablar en el que estuvo presente Daniela Aránguiz.

En este contexto, la exchica Mekano dio a conocer diversos detalles relacionados con su reciente quiebre amoroso.

De este modo, reveló que hace un tiempo contactó Maite Orsini para consultarle si tenía algo con Jorge Valdivia.

«Conversé con Maite, porque le dije: quiero saber si tú estás saliendo con mi marido. Ella me respondió: ‘yo no tenía idea que todavía… A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’», comentó Daniela Aránguiz en PH.

Asimismo, reveló un supuesto mensaje que le habría mandado la diputada. «Maite me dijo: ‘No me cagues mi carrera, caguémonos a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella», contó la panelista de Zona de Estrellas.

De todas, formas Daniela Aránguiz señaló que Maite Orsini no tiene la culpa de su reciente polémica.

«Yo te dije: la culpa no es de ella, ella está teniendo una relación (que) es ficticia, porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras. Las relaciones deben ser verdaderas, esa relación ya empezó con infidelidades y mentiras», señaló.

Daniela Aránguiz habla de su relación con exchico reality

Daniela Aránguiz también se refirió a otros temas en Podemos Hablar. Entre ellos se encuentra su relación Luis Mateucci.

«Luis me ha hecho vivir lo que, y nunca viví, algo super simple. Un día me dice vamos a tomarnos una cerveza y le digo con quién vamos, y me dice, ¿necesitamos ir con alguien más», explicó.

De todas formas, Daniela Aránguiz dejó claro que no busca formalizar su relación. «Yo creo que no quiero ponerle nombre a algo, la paso bien, salgo, tenemos grupos de amigos en común, es una persona súper simpática, que me saca de la pena que quizás estaba viviendo, yo creo que cada persona llega en el momento indicado», señaló.