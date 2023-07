Carolina de Moras recuerda el trágico accidente de Felipe Camiroaga: «Fue una pesadilla»

La noche de este domingo se estrena un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, en el que Carolina de Moras se confesará sobre distintos temas de su vida personal y su carrera profesional.

Para comenzar, habló de su carrera como modelo, iniciada en su adolescencia, donde contará que, tras varios años modelando en Europa, regresó para casarse con el empresario Claudio Khamis. «Estaba súper sola. Y yo estaba súper enamorada, lo miraba y lo amaba con todo mi ser. Me sentía pololeando con un súper hombre».

Sin embargo, la relación empezó a decaer y las diferencias de carácter se hicieron notar, justo cuando planificaban su matrimonio. «Me miraba y me decía ‘No soy novia’. Y esta relación, llevándonos así toda la vida, el matrimonio no iba a mejorar las diferencias de personalidad y de caracteres que teníamos», revelará. Fue así como decidió cancelar el matrimonio, y al poco tiempo descubrió que estaba embarazada.

Pocos meses después del nacimiento de su hija Mila, ya sola y buscando reinventarse, Carolina de Moras fue convocada al matinal de TVN ‘Buenos días a todos’, donde, tras un ascenso meteórico, terminó reemplazando a la misma Katherine Salosny.

«Ahí vino el tobogán para abajo. Porque la salida de la Kathy fue súper dura y dolorosa para ella. Para mí era una oportunidad, no iba a decir que no, pero se empezó a hacer esa comparación súper odiosa y fome que era que sacaban a la Kathy por vieja y me dejaban a mí por joven, que era una ridiculez y algo súper machista. Quedamos súper expuestos en el matinal, había una herida abierta, la Kathy salía molesta, yo venía entrando y fue súper difícil», recordará la animadora.

Carolina de Moras

La prueba más dura de su exitoso paso por el matinal de TVN fue el 2 de septiembre de 2011, cuando 21 personas, 5 de ellas del equipo del ‘Buenos días a todos’, incluyendo a su compañero en la animación, Felipe Camiroaga, fallecieron en el accidente del Casa 212 en Juan Fernández.

«Fue una pesadilla, fue del terror, hasta el día de hoy no puedo creer que lo vivimos como equipo, como seres humanos, como comunicadores», recordará Carolina de Moras sobre ese momento.

Según indicará, la experiencia fue algo que la desencantó de su trabajo televisivo, hasta el punto que terminó dejando el matinal unos meses después. «Fue ahí que decidí que quería algo más en serio, si se tomaron muchas decisiones por el show y uno ahí era un peón de la estructura (…) Todo esto me distancia un poco de la TV, me genera un poco de rechazo el pensar que todo es más plástico que real».

«Sin pasar a llevar a nadie, me pasó que después empiezas a ver cómo se arma todo, las estrategias, entra éste y sale ésta, y no me dio para pelear mi espacio. Simplemente dije, de nuevo con mi convicción, que no me siento cómoda con esto, y renuncio», contará.