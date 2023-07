«Fue muy duro»: Carolina de Moras recuerda la difícil relación que tuvo con el padre de su hija

En el reciente episodio del espacio de Canal 13, «De tú a tú», contó ni más ni menos con la participación de Carolina de Moras, quien se abrió a contar diversos temas acerca de su vida. Uno de ellos fue la compleja relación que atravesó con el padre de su hija Mila.

En la charla con el conductor del estelar, Martín Cárcamo, la ex animadora del Festival de Viña comentó que regresó desde Italia a Chile debido a que estaba «pinchando» con el empresario Claudio Khamis.

«Él quería una relación más aquí que a distancia. Además, nunca quise ser una súper modelo top, quería recorrer el mundo y viajar, pero la vida nómade me tenía cansada. Estaba súper sola”, relata Carolina de Moras, a lo que agrega: «Yo estaba súper enamorada, lo miraba y lo amaba con todo mi ser. Me sentía pololeando con un súper hombre».

Los duros momentos que vivió Carolina de Moras

Pero no todo era color rosa, puesto que la diferencia de edad empezaba a debilitar la relación. «Empecé a ceder mis espacios, porque estaba con este hombre que manejaba mejor la vida que yo. Me dejé llevar y me dejé estar un poco. Teníamos muchas diferencias de personalidad y de carácter», comenta con respecta al hombre con quien tenían 15 años de diferencia.

Ante esto, de Moras confiesa que todo se puso cuesta arriba cuando comenzaron con los planes de casarse. «Uno trata de engañarse (…) pero me miraba y me decía ‘No soy novia’. Y esta relación, llevándonos así toda la vida, el matrimonio no iba a mejorar las diferencias de personalidad que teníamos», expresa según consigna el medio Página 7.

Tras ello, luego de recapacitar y meditar bien su decisión, decide echar pie atrás a esta idea. «Me iba a casar, decidí no hacerlo, y me di cuenta a la semana de que estaba embarazada». A lo que agregó: «Quedó la escoba. Fue súper duro, yo me sentía súper fracasada, dolida, sola, súper botada, avergonzada ante mi familia, sentía que les fallé».

Y para cerrar, Carolina de Moras recuerda que «volví a bancarme el dolor, el miedo y la frustración sola. Me martiricé harto, me di duro, tuve síntomas de pérdida por el inconsciente, pasé casi todo mi embarazo en cama».