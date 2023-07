Podcast «¿Quién Mató a Anna Cook?»: Habla en exclusiva Matías Troncoso, testigo clave del caso

Luego de un largo y arduo trabajo, el podcast chileno «¿Quién Mató a Anna Cook?», dio con el paradero de Matías Troncoso, un testigo clave del caso quien puso punto final a su silencio en una entrevista exclusiva.

La pieza documental escrita por Rodrigo Fluxá ha tenido una gran popularidad en Chile, México, Argentina y Colombia. Pues a lo largo de nueve episodios ha explorado la la misteriosa muerte de la DJ chilena Anna Cook revelando testimonios de personas cercanas. En el décimo capítulo, Troncoso da su versión y entrega declaraciones reveladoras sobre su relación con el caso.

La reveladora entrevista de Matías Troncoso

La mencionada charla de Podium Podcast con Matías Troncoso se realizó el 29 de septiembre del año pasado. Dicho esto, Troncoso cuyo paradero había sido desconocido hasta el momento, dio a conocer estremecedores detalles con respecto a su participación en el caso. «Es que la verdad, si yo tomo los hechos con los cuales yo tengo relación o participación con esto; es que estuve en una casa y conocí a esta persona durante 15 minutos. Entonces, ¿qué más puedo hablar sobre eso?», aseguró.

En este contexto, Matías Troncoso en la conversación se mostró con un cierto grado de indiferencia ante el destino de Anna Cook. A pesar de que él fue apuntado como una de las últimas personas que habrían estado con la joven antes de su muerte, Troncoso afirma que no la conocía.

«¿Qué le pasó a Anna? En verdad me da lo mismo. Porque nunca la conocí, no tiene nada que ver conmigo. Hoy día ya tengo mi destino vinculado a esta cuestión. Pero no era un problema para mí la muerte de ella. Lo que me importa es mi vida», expresó el testigo clave, generando aún más interrogantes en torno a su relación con el caso.

En esta línea, aseguró que no tenía nada que ver con el caso. «No es que yo ahora tengo que hacer un mea culpa a ver qué me llevó a acá ¡No hueón! Fuck off! No voy a hacer un puto mea culpa porque no tengo nada que ver en los hechos po’ hueón».

Las dudas sobre Raúl «El Gato» Azócar

En aquel lugar, Troncoso instaló cierta incertidumbre con relación a Raúl Azócar, productor, conocido en el medio como «El Gato». Azócar era también quien le arrendaba a Anna una pieza en la casa de calle Tranquila en Providencia donde falleció.

«Porque yo no pongo las manos al fuego por Raúl, y yo no sé lo que esconde o no esconde. Conmigo no fue claro, eso te puedo decir», expresó el testigo clave. Estas declaraciones podrían apuntar a un posible vínculo entre Troncoso y Raúl, y plantean nuevas preguntas en torno a la trama del caso Anna Cook. Todo esto lo puedes escuchar en el penúltimo capítulo de “Quién mató a Anna Cook”, disponible en Spotify y en todas las plataformas de la serie.

Aún quedan muchas preguntas por responder y muchos misterios por develar. Así que no te puedes perder el último capítulo este miércoles 19 de julio y entérate de todo lo que hay detrás de «Quien Mató a Anna Cook».

Aquí te dejamos el décimo episodio del podcast: