Exigen expulsión de participante de Gran Hermano por supuesto maltrato animal: «Con el perro no»

En las últimas horas, la web ha sido sacudida por un video que se ha hecho tendencia. El cual ha hecho que Gran Hermano y CHV se llenen de diversas críticas.

Pues esta mañana por medio de las distintas redes sociales, se ha dado a conocer una repudiable situación que involucra al participante del reality, Lucas Crespo y a la mascota de la casa llamado «Bigote». Recordemos que hace una semana, la producción había anunciado con bombos y platillos el ingreso de un nuevo integrante. Que no era nada más ni nada menos que un perro. Quien no ha tardado en ganarse su espacio y el cariño de la gente durante estos siete días.

Pero al parecer no todo ha ido viento en popa para el animal. Puesto que las cámaras dejaron en evidencia un supuesto maltrato animal por parte de Lucas, quien al momento de levantarse supuestamente le aprieta el hocico a «Bigote», que solo lo buscaba para jugar.

Las redes hacen bolsa a Lucas Crespo y exigen su salida

Las redes sociales no han tardado en manifestar la indignación ante el hecho, donde gran parte de los comentarios apuntan a Gran Hermano y a CHV por exponer al peludo a este contexto. Además de «pedir la cabeza» del participante, el cual no lo quieren ver ni en pintura y exigen la eliminación inmediata del hombre.

«Los perritos no deberían ser expuestos a esa presión con gritos y eso y tanta gente», «chao lucas y bambino por maltrato y fran por acosadora!», «yo creo q los mayores culpables son la producción, metieron a un perrito en un ambiente súper hostil. Las personas no deberían estar obligadas a tener mascota si no quieren o no tienen la capacidad», «con el bigote no, Lucas te queda poco». «Expulsión! No pueden permitir esta violencia», «CON LOS ANIMALES NO. SANCIÓN YA!», fueron parte de los comentarios.