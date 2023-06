«Vivo un día a la vez»: Faloon Larraguibel se quiebra con pregunta sobre la maternidad

En el nuevo capítulo del podcast de Maly Jorquiera, Hazte Ver, estuvo invitada ni más ni menos que Faloon Larraguibel, quien se confesó sobre distintos aspectos de su vida, pasando por el nacimiento de sus tres hijos e incluso sobre su salud mental.

Y durante la conversación que se emite a través de YouTube, hubo un momento que la comediante le hizo una pregunta sin filtro. «Además de mamá también eres mujer, trabajas y te sacas la mugre, ¿cómo estás en ese ámbito de tu vida? ¿Qué es lo que quieres para ti? Aparte de estos tres… porque los niños se van a ir algún día».

Frente a esta íntima pregunta, Faloon Larraguibel no pudo evitar quebrarse y casi al borde de las lágrimas, se refirió a lo que ha pensado frente a esta situación.

Faloon Larraguibel y su vida fuera de la maternidad

Para comenzar, la ex chica Yingo señaló que «no tengo tiempo para eso. No sé, no sé qué es lo que quiero. Vivo un día a la vez. Como que digo ya, hoy día voy a hacer lo que tengo que hacer. No voy a pensar en mañana».

Siguiendo por esta línea, admitió con emoción: «No sé qué es lo que quiero en diez años más, no sé qué es lo que quiero en un año más. No sé qué es lo que quiero. No tengo puta idea».

Tras esto, es que le preguntaron de vuelta si acaso «¿ser mamá era un objetivo?», que había pensado en algún momento.

Ahí es que Faloon Larraguibel no dudó en asegurar que «Sí, yo siempre quise ser mamá a tal edad. Tener a todos mis hijos a tal edad. Siempre dije que quería ser mamá a los 27 años. Lo cumplí. Y tener antes de los 30 a todos mis hijos y también lo cumplí».