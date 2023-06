«No estoy completa»: El desgarrador mensaje de Vanesa Borghi en su cumpleaños

A fines de mayo, Vanesa Borghi compartió una dolorosa noticia con sus seguidores, pues con seis meses de gestación, perdió a Clara, la primera hija que esperaba junto a su pareja, a quien esperaban con muchas ansias.

En ese momento, la argentina compartió unas sentidas palabras sobre lo que estaba viviendo. «Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza».

Junto con agregar que «fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable. Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos».

La emotiva reflexión de Vanesa Borghi

Y ya pasadas unas semanas desde este triste momento, en los que la modelo ha intentado reponerse de la pérdida, decidió compartir una sensible reflexión en Instagram, ya que este martes está cumpliendo 40 años, los que sin duda está viviendo de una forma muy distinta.

«Hoy es mi cumple… Siempre me ha gustado festejarlo, pero este es un año distinto… tengo sentimientos encontrados», comenzó escribiendo Vanesa Borghi junto a una postal.

Siguiendo por esta línea, agregó que «si bien debo festejar la vida misma, no estoy completa… lo que sería el mejor cumpleaños de mi vida, ya no lo es. Ni yo sé cómo reaccionar este 14 de junio…».

«El año que se fue me dejó muchas enseñanzas, pero por sobre todas las cosas una muy cierta, disfrutar cada momento ya que no sabemos que pasará después. Así que hoy trataré de hacer eso con los más cercanos ….» cerró la emotiva reflexión que la llenó de mensajes de cariño y ánimo.