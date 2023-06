«No tengo a quien reventarle la cuenta corriente»: La brutal respuesta de Sergio Rojas a Daniela Aránguiz

Parece que la pelea entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas no tiene para cuando acabar, pues el parcito sigue enviándose mensajes a través de la pantalla, luego de que el periodista asegurara que estaría pasando por un complicado momento económico.

Todo comenzó en ‘Que te lo digo’, luego de que este comentara que a pesar de que es millonaria, la chiquilla no tendría ni uno en efectivo. «Amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez».

Y como era de esperar, Daniela Aránguiz no se quiso quedar callada, por lo que de inmediato salió a responderle en Zona de Estrellas que «hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más».

Pero obviamente que por su parte, Sergio Rojas tampoco iba a dejar el escándalo ahí, así que por medio de sus historias de Instagram, no dudó en lanzar unas fuerte acusaciones en contra de la influencer.

La dura respuesta de Sergio Rojas a Daniela Aránguiz

Resulta que el panelista de Me Late comenzó señalando que «ay, estoy súper solo acá, tomando después del ninguneo de Daniela que dice que gana mucho más que yo. ¿En qué gana más que yo?, ¿trabaja?».

«¡Ah, verdad que somos compañeros de canal!. Sí pues, me imagino que deben darle algún bono, yo voy una vez a la semana, ella va todos los días. Me imagino que eso tendrá algún bono de bencina o algo ¿o no?», continuó su descargo.

Tras esto, Sergio Rojas aseguró que Aránguiz solo tiene dinero porque Jorge Valdivia se lo da. «Bueno, yo aquí tomándome este vino pagado por mí, no tengo a nadie que me solvente. No tengo a quien reventarle la cuenta corriente, ni la Visa, ni la Magna, ni la Mastercard».

«Así que porfa, si tú conoces algún futbolista al que pueda, no sé… menearle la coneja para poder abrirle la billetera, está todo bien, y qué bueno que en el canal ganes un poco más que yo. Porque claro que es distinto ir todos los días a ir una vez a la semana. Yo en ese sentido concuerdo claro, por eso es solo un prime» lanzó.